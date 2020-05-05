Украинские красавицы 100 лет назад: 7 уникальных фото

Как выглядели украинские женщины на рубеже XIX - XX веков в различных регионах страны. Сохранились уникальные фотографии.

Женщины в XIX – ХХ носили традиционную одежду. Основные элементы такого народного костюма зависели от места проживания и от материального положения, отмечает 24 канал.

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Волынский регион, Подольский, Полесский, Покутья, Гуцульщина, Бойковщина, Лемковщина, Слобожанщина, Полтавщина и Днепровская Украина имели свои характеристики, которые отличали женщин. Также у наших предков была праздничная и повседневная одежда, зимняя и летняя.



Украинка возле колодца / Фото: Телеграф



"Молочница с кувшинами" / Фото: Телеграф



"Горькое разочарование" / Фото: Телеграф



Украинская женщина в XIX – ХХ веке / Фото: Телеграф



Юбка, накидка, вышиванка у каждого региона имели свой орнамент / Фото: Телеграф



Праздничная одежда украшалась различными бусами / Фото: Телеграф



Обратите внимание, что женщины на этом фото без обуви / Фото: Телеграф