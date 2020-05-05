Украинские красавицы 100 лет назад: 7 уникальных фото
Как выглядели украинские женщины на рубеже XIX - XX веков в различных регионах страны. Сохранились уникальные фотографии.
Женщины в XIX – ХХ носили традиционную одежду. Основные элементы такого народного костюма зависели от места проживания и от материального положения, отмечает 24 канал.
Читайте также Как выглядела послевоенная свадьба на Киевщине
Волынский регион, Подольский, Полесский, Покутья, Гуцульщина, Бойковщина, Лемковщина, Слобожанщина, Полтавщина и Днепровская Украина имели свои характеристики, которые отличали женщин. Также у наших предков была праздничная и повседневная одежда, зимняя и летняя.
Украинка возле колодца / Фото: Телеграф
"Молочница с кувшинами" / Фото: Телеграф
"Горькое разочарование" / Фото: Телеграф
Украинская женщина в XIX – ХХ веке / Фото: Телеграф
Юбка, накидка, вышиванка у каждого региона имели свой орнамент / Фото: Телеграф
Праздничная одежда украшалась различными бусами / Фото: Телеграф
Обратите внимание, что женщины на этом фото без обуви / Фото: Телеграф