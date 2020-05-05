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      Украинские красавицы 100 лет назад: 7 уникальных фото

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      Украинки 100 лет назад
      Украинки 100 лет назад / telegraf.com.ua

      Как выглядели украинские женщины на рубеже XIX - XX веков в различных регионах страны. Сохранились уникальные фотографии.

      Женщины в XIX – ХХ носили традиционную одежду. Основные элементы такого народного костюма зависели от места проживания и от материального положения, отмечает 24 канал.

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      Волынский регион, Подольский, Полесский, Покутья, Гуцульщина, Бойковщина, Лемковщина, Слобожанщина, Полтавщина и Днепровская Украина имели свои характеристики, которые отличали женщин. Также у наших предков была праздничная и повседневная одежда, зимняя и летняя.


      Украинка возле колодца / Фото: Телеграф


      "Молочница с кувшинами" / Фото: Телеграф


      "Горькое разочарование" / Фото: Телеграф


      Украинская женщина в XIX – ХХ веке / Фото: Телеграф


      Юбка, накидка, вышиванка у каждого региона имели свой орнамент / Фото: Телеграф


      Праздничная одежда украшалась различными бусами / Фото: Телеграф


      Обратите внимание, что женщины на этом фото без обуви / Фото: Телеграф

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: История Новости Украины
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