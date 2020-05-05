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      Українські красуні 100 років тому: 7 унікальних фото

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      Українки 100 років тому
      Українки 100 років тому / telegraf.com.ua

      Як виглядали українські жінки на межі XIX – XX століть у різних регіонах країни. Збереглися унікальні світлини.

      Жінки у ХІХ – ХХ носили традиційний одяг. Основні елементи такого народного вбрання залежали від місця проживання та від матеріального стану, зазначає 24 канал.

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      Волинський регіон, Подільський, Поліський, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина та Дніпровська Україна мали свої характеристики, які відрізняли жінок. Також у наших предків був святковий і повсякденний одяг, зимовий і літній.


      Українка біля колодязя / Фото: Телеграф


      "Молочниця з глечиками" / Фото: Телеграф


      "Горькое разочарованіе" / Фото: Телеграф


      Українська жінка у ХІХ – ХХ столітті / Фото: Телеграф


      Спідниця, накидка, вишиванка у кожного регіону мала свій орнамент / Фото: Телеграф


      Святковий одяг прикрашався різними намистинами / Фото: Телеграф


      Зверніть увагу, що жінки на цьому фото без взуття / Фото: Телеграф

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Історія Новини України
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