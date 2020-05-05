Українські красуні 100 років тому: 7 унікальних фото

Як виглядали українські жінки на межі XIX – XX століть у різних регіонах країни. Збереглися унікальні світлини.

Жінки у ХІХ – ХХ носили традиційний одяг. Основні елементи такого народного вбрання залежали від місця проживання та від матеріального стану, зазначає 24 канал.

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Волинський регіон, Подільський, Поліський, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Слобожанщина, Полтавщина та Дніпровська Україна мали свої характеристики, які відрізняли жінок. Також у наших предків був святковий і повсякденний одяг, зимовий і літній.



Українка біля колодязя / Фото: Телеграф



"Молочниця з глечиками" / Фото: Телеграф



"Горькое разочарованіе" / Фото: Телеграф



Українська жінка у ХІХ – ХХ столітті / Фото: Телеграф



Спідниця, накидка, вишиванка у кожного регіону мала свій орнамент / Фото: Телеграф



Святковий одяг прикрашався різними намистинами / Фото: Телеграф



Зверніть увагу, що жінки на цьому фото без взуття / Фото: Телеграф