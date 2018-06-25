Украинские моряки, задержанные в оккупированном Крыму, отказались от пищи, – адвокат

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", которых задержали российские оккупанты у берегов аннексированного Крыму, отказались принимать пищу.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

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Юрист отметил, что к задержанным морякам не пускают адвокатов, а на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности,

– написал Семедляев.

Также правозащитник рассказал, что в отношении капитана судна Виктора Навицького возбуждено уголовное дело за "незаконную добычу водных биологических ресурсов". Ему избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО. Четверо моряков были допрошены в качестве свидетелей.

Напомним, 4 мая, в акватории Черного моря к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков) якобы за незаконный промысел камбалы-калкана. Экипаж судна в количестве 5 украинцев доставлен на оккупированный полуостров. В Государственной пограничной службе Украины обвинили капитана украинского рыболовецкого судна, в том, что корабль задержала ФСБ России. Там объяснили, что он не имел разрешения заплывать так далеко.