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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українські моряки, яких затримали в окупованому Криму, відмовилися від їжі, – адвокат

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Затримані в окупованому Криму українські моряки відмовилися від їжі
Затримані в окупованому Криму українські моряки відмовилися від їжі / Фото з відкритих джерел

Моряки українського судна "ЯМК-0041", яких затримали російські окупанти поблизу берегів анексованого Криму, відмовилися споживати їжу.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв на своїй сторінці у Facebook.

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Юрист зауважив, що до затриманих моряків не пускають адвокатів, а на скарги в окупаційній адміністрації Криму не реагують.

За словами матері одного з моряків, вони відмовляються приймати їжу і перебувають у відчаї від невизначеності,
– написав Семедляєв.

Також правозахисник розповів, що стосовно капітана судна Віктора Навицького порушено кримінальну справу за "незаконний видобуток водних біологічних ресурсів". Йому обрано запобіжний захід у вигляді ув'язнення в СІЗО. Четверо моряків були допитані в якості свідків.

Нагадаємо, 4 травня, в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) нібито за незаконний промисел камбали-калкана. Екіпаж судна у кількості 5 українців доставлений на окупований півострів. У Державній прикордонній службі України звинуватили капітана українського риболовецького судна, в тому, що корабель затримала ФСБ Росії. Там пояснили, що він не мав дозволу запливати так далеко.

Теги: Новини України Україна – Росія Водний транспорт Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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