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      Украинские пограничники и таможенники прошли тренинг ОБСЕ

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      Украинские пограничники и таможенники прошли обучение
      Украинские пограничники и таможенники прошли обучение / Фото из открытых источников

      Целью учений было усовершенствование работы по реагированию на пунктах пересечения границы на чрезвычайные ситуации, связанные с опасными химикатами. Тренинг прошел в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины в поселке Оршанец Черкасской области.

      Учения были организованы координатором проектов ОБСЕ в Украине Хенриком Вилладсеном.

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      Он отметил, что эффективный контроль за перемещением химических веществ является важным для противодействия потенциальным угрозам здоровью и жизни людей, которые работают на границе, но и для тех, кто может пострадать от вредного воздействия, если такие вещества попадут в страну. В частности Вилладсен отметил, что в ОБСЕ ожидают, что организованная учебная программа станет частью стандартного обучения сотрудников этих ведомств.

      Как проходили обучение

      В течение двух интенсивных четырехдневных сессий 48 сотрудников Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы прошли обучение по идентификации токсичных веществ и реагированию на чрезвычайные ситуации на пунктах пересечения границы. Тренинг охватывал принципы выявления и распознавания химических веществ и товаров двойного использования, алгоритмы действий персонала, взаимодействие контрольных служб и реагирование на чрезвычайные ситуации. В дальнейшем 12 обученных сотрудников будут отобраны для того, чтобы стать тренерами для своих коллег в будущем.

      ОБСЄ, прикордонна служба, навчання
      Украинские пограничники и таможенники проходят обучение // ОБСЕ

      Координатор проектов также передал оборудование, необходимое для обучения сотрудников, работающих на границе. Среди всего работники получили: 25 комплектов индивидуальной защиты, наборы для идентификации веществ, оборудование для очистки зараженных объектов и симуляторы опасных веществ.

      Отметим, что эта помощь является частью проекта, выполняемого ОБСЕ в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины и Государственной фискальной службы Украины. Проект финансируется Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

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      Теги: Государственная таможенная служба Госпогранслужба ОБСЕ Новости Украины
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