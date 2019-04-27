Целью учений было усовершенствование работы по реагированию на пунктах пересечения границы на чрезвычайные ситуации, связанные с опасными химикатами. Тренинг прошел в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины в поселке Оршанец Черкасской области.

Учения были организованы координатором проектов ОБСЕ в Украине Хенриком Вилладсеном.

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Он отметил, что эффективный контроль за перемещением химических веществ является важным для противодействия потенциальным угрозам здоровью и жизни людей, которые работают на границе, но и для тех, кто может пострадать от вредного воздействия, если такие вещества попадут в страну. В частности Вилладсен отметил, что в ОБСЕ ожидают, что организованная учебная программа станет частью стандартного обучения сотрудников этих ведомств.

Как проходили обучение

В течение двух интенсивных четырехдневных сессий 48 сотрудников Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы прошли обучение по идентификации токсичных веществ и реагированию на чрезвычайные ситуации на пунктах пересечения границы. Тренинг охватывал принципы выявления и распознавания химических веществ и товаров двойного использования, алгоритмы действий персонала, взаимодействие контрольных служб и реагирование на чрезвычайные ситуации. В дальнейшем 12 обученных сотрудников будут отобраны для того, чтобы стать тренерами для своих коллег в будущем.



Украинские пограничники и таможенники проходят обучение // ОБСЕ

Координатор проектов также передал оборудование, необходимое для обучения сотрудников, работающих на границе. Среди всего работники получили: 25 комплектов индивидуальной защиты, наборы для идентификации веществ, оборудование для очистки зараженных объектов и симуляторы опасных веществ.

Отметим, что эта помощь является частью проекта, выполняемого ОБСЕ в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины и Государственной фискальной службы Украины. Проект финансируется Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.