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      Українські прикордонники та митники пройшли тренінг ОБСЄ

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      Українські прикордонники та митники пройшли навчання
      Українські прикордонники та митники пройшли навчання / Фото з відкритих джерел

      Метою навчань було удосконалення роботи з реагування на пунктах перетину кордону на надзвичайні ситуації, пов’язані з небезпечними хімікатами. Тренінг пройшов у Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України в селищі Оршанець Черкаської області.

      Навчання були організовані координатором проектів ОБСЄ в Україні Генріком Вілладсеном.

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      Він зауважив, що ефективний контроль за переміщенням хімічних речовин є важливим для протидії потенційним загрозам здоров’ю та життю людей, які працюють на кордоні, але також і для тих, хто може постраждати від шкідливого впливу, якщо такі речовини потраплять в країну. Зокрема Вілладсен наголосив, що у ОБСЄ очікують, що організована навчальна програма стане частиною стандартного навчання співробітників цих відомств.

      Як проходили навчання

      Впродовж двох інтенсивних чотириденних сесій 48 співробітників Державної прикордонної служби та Державної Фіскальної Служби пройшли навчання з ідентифікації токсичних речовин та реагування на надзвичайні ситуації на пунктах перетину кордону. Тренінг охоплював принципи виявлення та розпізнавання хімічних речовин та товарів подвійного використання, алгоритми дій персоналу, взаємодію контрольних служб та реагування на надзвичайні ситуації. Надалі 12 навчених співробітників будуть відібрані для того, щоб стати тренерами для своїх колег у майбутньому.

      ОБСЄ, прикордонна служба, навчання
      Українські прикордонники та митники проходять навчання // ОБСЄ

      Координатор проектів також передав обладнання, потрібне для навчання співробітників, що працюють на кордоні. Серед усього працівники отримали: 25 комплектів індивідуального захисту, набори для ідентифікації речовин, обладнання для очистки заражених об’єктів та симулятори небезпечних речовин.

      Зазначимо, що ця допомога є частиною проекту, що виконується ОБСЄ у співпраці з Державною прикордонною службою України та Державною Фіскальною Службою України. Проект фінансується Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки.

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      Теги: Новини України ОБСЄ Держприкордонслужба Державна митна служба
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