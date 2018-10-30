Украинские пограничники потренировались в обороне на побережье Азовского моря: фото

Пограничники из состава Объединенных сил провели учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря. Так, пограничные подразделения в составе мобильных групп совершенствовали индивидуальные профессиональные навыки и слаживали действия подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, накануне инструкторы Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ провели очередные тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетам группового оружия.

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Обучение ГПСУ с экипажами боевых бронированных

Во время учений были отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, что пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построение обороны украинских сил,

– говорится в сообщении.

Во время отработки тактических задач пограничники выполнили упражнения учебных стрельб из стрелкового, группового оружия и вооружения боевых машин как днем, так и ночью.

Учебные стрельбы украинских пограничников

Моделируя различные элементы обстановки на поле боя, пограничники отработали маневрирование подразделениями и эвакуацию техники под прикрытием дымовых завес.

Обучение пограничников стрельбе из оружия боевых машин