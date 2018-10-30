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      Українські прикордонники потренувалися в обороні на узбережжі Азовського моря: фото

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      Українські прикордонники провели навчання на узбережжі Азовського моря
      Українські прикордонники провели навчання на узбережжі Азовського моря / Прес-служба ДПСУ

      Прикордонники зі складу Об’єднаних сил провели навчання з протидесантної оборони на узбережжі Азовського моря. Так, прикордонні підрозділи у складі мобільних груп вдосконалювали індивідуальні професійні навички та злагоджували дії підрозділів.

      Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

      Так, напередодні інструктори Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ чергові тактико-спеціальні навчання з екіпажами бойових броньованих машин та розрахунками групової зброї.

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      Навчання ДПСУ Азовське море
      Навчання ДПСУ з екіпажами бойових броньованих

      Під час навчань відпрацьовано реальні тактичні епізоди з виявлення та ліквідації диверсійних і розвідувальних груп десанту противника з моря, що намагаються захопити об’єкти транспортної інфраструктури, здобути дані про глибину та побудову оборони українських сил,
      – мовиться у повідомленні.

      Під час відпрацювання тактичних завдань прикордонники виконали вправи навчальних стрільб зі стрілецької, групової зброї та озброєння бойових машин як вдень, так і вночі.

      ДПСУ Азовське море навчання тренування ООС
      Навчальні стрільби українських прикордонників

      Моделюючи різні елементи обстановки на полі бою, прикордонники відпрацювали маневрування підрозділами та евакуацію техніки під прикриттям димових завіс.

      ДПСУ тренування навчання Азовське море
      Навчання прикордонників стрільбі зі зброї бойових машин

      ДПСУ Азовське море навчання тренування ООС
      Тренування в евакуації техніки під прикриттям димових завіс​
       

      Теги: Новини України Зброя Держприкордонслужба Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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