Українські прикордонники потренувалися в обороні на узбережжі Азовського моря: фото

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил провели навчання з протидесантної оборони на узбережжі Азовського моря. Так, прикордонні підрозділи у складі мобільних груп вдосконалювали індивідуальні професійні навички та злагоджували дії підрозділів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Так, напередодні інструктори Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ чергові тактико-спеціальні навчання з екіпажами бойових броньованих машин та розрахунками групової зброї.

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Навчання ДПСУ з екіпажами бойових броньованих

Під час навчань відпрацьовано реальні тактичні епізоди з виявлення та ліквідації диверсійних і розвідувальних груп десанту противника з моря, що намагаються захопити об’єкти транспортної інфраструктури, здобути дані про глибину та побудову оборони українських сил,

– мовиться у повідомленні.

Під час відпрацювання тактичних завдань прикордонники виконали вправи навчальних стрільб зі стрілецької, групової зброї та озброєння бойових машин як вдень, так і вночі.



Навчальні стрільби українських прикордонників

Моделюючи різні елементи обстановки на полі бою, прикордонники відпрацювали маневрування підрозділами та евакуацію техніки під прикриттям димових завіс.



Навчання прикордонників стрільбі зі зброї бойових машин