Командувач ООС розповів, коли очікує наступ проросійських бойовиків

До кінця поточного року в операції Об'єднаних сил (ООС) не очікують широкомасштабних наступальних дій з боку ворога.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Він наголосив, що стовідсотковий прогноз дати важко.

Не можна стовідсотково щось прогнозувати, але за нашими прогнозами, цього року ми не очікуємо будь-яких широкомасштабних наступальних дій з боку ворога,

– заявив командувач ООС.

Він також зазначив, що зараз кількість обстрілів з боку противника поступово зменшується. Це пов'язане з підготовкою до їхніх фейкових виборів.

"Противник підвищує бойову активність перед якимись датами або ж напередодні політичних зустрічей на найвищому рівні – щоб показати нібито порушення Мінських домовленостей Об'єднаними силами" – розповів генерал.

Нагадаємо, сили операції Об’єднаних сил проведуть 31 жовтня та 1 листопада у Краматорську на Донеччині "заходи з протидії терористичним та диверсійним загрозам". Жителів міста просять не виходити з дому без нагальної потреби.