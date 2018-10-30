Командующий ООС рассказал, когда ожидает наступление пророссийских боевиков

До конца текущего года в операции Объединенных сил (ООС) не ожидают широкомасштабных наступательных действий со стороны врага.

Об этом в интервью ВВС заявил командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Он отметил, что стопроцентный прогноз дать трудно.

Нельзя стопроцентно прогнозировать, но по нашим прогнозам, в этом году мы не ожидаем каких-либо широкомасштабных наступательных действий со стороны врага,

– заявил командующий ООС.

Он также отметил, что сейчас количество обстрелов со стороны противника постепенно уменьшается. Это связано с подготовкой к их фейковым выборам.

"Противник повышает боевую активность перед какими-то датами или же накануне политических встреч на высшем уровне – чтобы показать якобы нарушение Минских договоренностей Объединенными силами", – рассказал генерал.

Напомним, силы операции Объединенных сил проведут 31 октября и 1 ноября в Краматорске Донецкой области "мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам". Жителей города просят не выходить из дома без необходимости.