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      Грабунки та вбивства: на Донбас повертаються козаки

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      Козаки є для Москви дешевим ресурсом для ведення бойових дій
      Козаки є для Москви дешевим ресурсом для ведення бойових дій / Sprotyv.info

      Українські розвідники зафіксували появу на окупованій території Луганської області бойовиків із "Всевеликого війська Донського", більш відомих як бандитів Козіцина.

      Ці найманці Путіна вже добре відомі жителям Луганщини як безпринципні вбивці та ґвалтівники, які понад два роки тримали контроль над багатьма населеними пунктами. Всюди, де діяли козаки, було набагато гірше, аніж навіть при владі російських військових, адже ці терористи виділялися особливою жорстокістю.

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      Здавалося б, ера козацького панування скінчилася ще у 2016-му, коли путінські окупанти жорстоко подавили повстання у вигляді спроб створення власної "держави" у "ЛНР". Але тоді все було під час Плотницького, який діяв під керівництвом Суркова. Наразі часи змінилися.

      Козаків направили на Донбас через кількох причин. По-перше, росіянам важко воювати – треба платити зарплатню своїм військовослужбовцям, а мобілізувати місцеве населення не вдається. Друге, це саме ідейність посібників атамана Козіцина. Вони здатні діяти на користь Кремля без оплати своєї праці – лише за можливість вбивати та грабувати , місцеве населення без якихось наслідків для себе.

      Козаки є для Москви дешевим ресурсом для ведення бойових дій, можливістю без проблем підтримувати потрібний окупантам порядок та тероризувати жителів міст, де вони діють.

      Ще одним фактором повернення банд Козіцина є бажання останнього повернутися. Надто прибутковою була діяльність православних "алкашів" з Ростова на Луганщині. Втім, ніяких спроб знову відправити своїх ординців до "ЛНР" атаман останні два роки не робив – не було ніякого сенсу, бо ж кремлівські куратори й чути нічого не хотіли після проявів "сепаратизму" у квазіутворенні. А от зараз час настав.

      За останній тиждень до Хрустального, Антрациту та інших міст Луганської області, які раніше були під контролем у "Всевеликого війська" заїхали кілька сотень ошалілих козаків. Вони одразу заявили місцевим комендантам, що їм тепер можна все, та почали за своє – пияцтво, пограбування та вбивства. "Міліціонери" псевдореспубліки одразу ж зафіксували блискавичний зріст злочинів у цьому регіоні.

      Так, якщо у цьому районі "ЛНР" за 2017–2018 рік до цього часу скоювали приблизно 50-70 правопорушень на добу, наразі ця цифра сягає позначки у 130-150. І це тільки з тих злочинів, які фіксують терористи. Жителі того самого Антрациту скаржаться на те, що нетверезі патрульні із нагайками почали серед білого дня "колотити" перехожих через їх "укропські погляди".

      Крім того, відомо про п'ять викрадень людей, за яких вже вимагають викуп (один з улюблених способів заробітку козаків). Можна із впевненістю казати, що далі буде тільки гірше. Не на фронті, бо ж на передову люди Козіцина відправлятися не люблять та не збираються. Вони не для цього приїхали до України.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Війна на Донбасі Новини Росії Новини Луганська Новини Донецька Зброя війна
      Джерело: 24 Канал
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