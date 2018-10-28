В Краматорске проводят антидиверсионные мероприятия: жителей просят не выходить из дома

Силы операции Объединенных сил проведут 31 октября и 1 ноября в Краматорске Донецкой области "мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам". Жителей города просят не выходить из дома без необходимости.

Об этом сообщает штаб ООС.

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В ведомстве отметили, что во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Также местных жителей просят обращаться в полицию или Службу безопасности в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к "диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков".

"Напоминаем, что согласно требованиям пункта 8 Постановления Кабинета Министров Украины №92 от 18.02.2016, принято решение о введении в Донецкой и Луганской областях и АР Крым уровня террористической угрозы "КРАСНЫЙ", – добавили в штабе.