У Краматорську проводуть антидиверсійні заходи: жителів просять не виходити з дому

Сили операції Об’єднаних сил проведуть 31 жовтня та 1 листопада у Краматорську на Донеччині "заходи з протидії терористичним та диверсійним загрозам". Жителів міста просять не виходити з дому без нагальної потреби.

Про це повідомляє штаб ООС.

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У відомстві наголосили, що з метою уникнення непорозумінь, потрібно обов`язково мати при собі документи, що посвідчують особу.

Також місцевих мешканців просять звертатися до поліції або Служби безпеки в разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до "диверсійно-розвідувальних груп або терористичних підрозділів бойовиків".

"Нагадуємо, що згідно з вимогами пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів України №92 від 18.02.2016, прийнято рішення щодо встановлення у Донецькій та Луганській областях і АР Крим рівня терористичної загрози "ЧЕРВОНИЙ", – додали в штабі.