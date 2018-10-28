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      Ніхто з кандидатів у президенти не відповів зрозуміло, що робити з війною з РФ, – активіст

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      Геннадій Друзенко звернув увагу, що наразі ніхто з кандидатів у президенти України не відповів зрозуміло, що робити з війною на Донбасі
      Геннадій Друзенко звернув увагу, що наразі ніхто з кандидатів у президенти України не відповів зрозуміло, що робити з війною на Донбасі / Konkurent.in.ua

      Поки що ніхто з тих людей, які заявили про свою участь у президентських виборах-2019, не дав зрозумілої відповіді на питання "що робити з війною з Росією?". Це дивно, при тому що всі соціологічні опитування свідчать про те, що війна на Донбасі – одна з найбільших проблем для всіх українців.

      Про це в коментарі "Апострофу" розповів український правник, громадський активіст, співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко.

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      Я думаю, що хтось нарешті вийде і чесно скаже, що війна – всерйоз і надовго, можливо, трохи притухне, можливо, навіть знову буде активізуватися, але ми маємо готуватись боротися з Росією десятиріччями. Ми маємо вчитися жити, як Ізраїль – і розвиватись, і оборонятись. Це прикро, це неприємно, це боляче, але це та правда, яка об'єктивна, на мою думку,
      – розповів активіст.

      У цьому контексті Друзенко розкритикував нечіткі заяви трьох кандидатів у президенти: Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко та чинного глави держави Петра Порошенка.

      "Поки що ж Гриценко нам розповідає, що він із якимись "притомними" чуваками з Москви "перетирає" про припинення війни. Добре, назви хоч прізвища. Цікаво, хто ще у Кремлі притомний? Юлія Володимирівна в кінці місяця розкаже свій план. Поки що на цю тему вона не дала відповіді – самі згадки Будапештського меморандуму. На жаль, він виявився не вартим того паперу, на якому був написаний", – вважає український правник.

      Він додав, що Порошенко у свою чергу "розповідає про якихось миротворців, ми про це вже говорили, не кажучи вже, що без згоди Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН жоден миротворець в Україні не з'явиться".

      Друзенко наголосив, що "хотілося б почути хоч від одного кандидата в президенти таку неприємну, але чесну відповідь (що війна на Донбасі затягнеться надовго, – ред.)".

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      Так, ми всі втомилися від війни, українське військо здебільшого не воює, а роками сидить у шанцях. Так, і військові й ті, хто їм допомагав, втрачають мотивацію. Але саме війна на сході залишається для України головним викликом. І чільні претенденти на найвищу посаду поки не готові дати на нього чесну відповідь,
      – резюмував керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова.

      Нагадаємо, наступні вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року. А 27 жовтня 2019 року пройдуть вибори до Верховної Ради.

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Україна – Росія Волонтери Анатолій Гриценко Юлія Тимошенко Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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