Ніхто з кандидатів у президенти не відповів зрозуміло, що робити з війною з РФ, – активіст

Поки що ніхто з тих людей, які заявили про свою участь у президентських виборах-2019, не дав зрозумілої відповіді на питання "що робити з війною з Росією?". Це дивно, при тому що всі соціологічні опитування свідчать про те, що війна на Донбасі – одна з найбільших проблем для всіх українців.

Про це в коментарі "Апострофу" розповів український правник, громадський активіст, співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко.

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Я думаю, що хтось нарешті вийде і чесно скаже, що війна – всерйоз і надовго, можливо, трохи притухне, можливо, навіть знову буде активізуватися, але ми маємо готуватись боротися з Росією десятиріччями. Ми маємо вчитися жити, як Ізраїль – і розвиватись, і оборонятись. Це прикро, це неприємно, це боляче, але це та правда, яка об'єктивна, на мою думку,

– розповів активіст.

У цьому контексті Друзенко розкритикував нечіткі заяви трьох кандидатів у президенти: Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко та чинного глави держави Петра Порошенка.

"Поки що ж Гриценко нам розповідає, що він із якимись "притомними" чуваками з Москви "перетирає" про припинення війни. Добре, назви хоч прізвища. Цікаво, хто ще у Кремлі притомний? Юлія Володимирівна в кінці місяця розкаже свій план. Поки що на цю тему вона не дала відповіді – самі згадки Будапештського меморандуму. На жаль, він виявився не вартим того паперу, на якому був написаний", – вважає український правник.

Він додав, що Порошенко у свою чергу "розповідає про якихось миротворців, ми про це вже говорили, не кажучи вже, що без згоди Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН жоден миротворець в Україні не з'явиться".

Друзенко наголосив, що "хотілося б почути хоч від одного кандидата в президенти таку неприємну, але чесну відповідь (що війна на Донбасі затягнеться надовго, – ред.)".

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Так, ми всі втомилися від війни, українське військо здебільшого не воює, а роками сидить у шанцях. Так, і військові й ті, хто їм допомагав, втрачають мотивацію. Але саме війна на сході залишається для України головним викликом. І чільні претенденти на найвищу посаду поки не готові дати на нього чесну відповідь,

– резюмував керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова.

Нагадаємо, наступні вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року. А 27 жовтня 2019 року пройдуть вибори до Верховної Ради.