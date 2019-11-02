Украинские политики на раша-ТВ, внезапное разведение – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 1 ноября – как наши народные депутаты и эксперты становятся "мальчиками для битья" на российских ток-шоу. Сколько за это платят и есть ли предел у российской пропаганды? Никто не ожидал, а оно произошло. Стороны увеличивают буферную зону на километр с каждой стороны. Но почему "на мышь"? Даже журналистов не пустили.

Также в выпуске:

Инвестиционный форум в Мариуполе и в "молодых республиках".

Пока на подконтрольной территории собрались Президент и серьезные инвесторы, в искусственной псевдо "ДНР" африканцы просили помощь у "перспективных" боевиков.

"Мясной Ильич" и "Овощной Андропов".

Гениальный нейминг в оккупированном Донецке. Там открыли мясной магазин, с которого стебутся все соцсети. Говорят, там можно купить мясо почти 100-летней выдержки и собрать своего собственного Ленина.

Приключения Саши-шамана.

Как человек, который хочет выгнать демона из Путина, стал топ-темой в мировых СМИ. The New York Times поместил историю шамана на первую страницу. Но почему Саше пришлось распустить свой отряд и при чем здесь партия Справедливая Расия?

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.