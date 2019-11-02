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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      24 Канал Программы Недиванная сотня
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Украинские политики на раша-ТВ, внезапное разведение – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 79 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 1 ноября – как наши народные депутаты и эксперты становятся "мальчиками для битья" на российских ток-шоу. Сколько за это платят и есть ли предел у российской пропаганды? Никто не ожидал, а оно произошло. Стороны увеличивают буферную зону на километр с каждой стороны. Но почему "на мышь"? Даже журналистов не пустили.

      Также в выпуске:

      Инвестиционный форум в Мариуполе и в "молодых республиках".

      Пока на подконтрольной территории собрались Президент и серьезные инвесторы, в искусственной псевдо "ДНР" африканцы просили помощь у "перспективных" боевиков.

      "Мясной Ильич" и "Овощной Андропов".

      Гениальный нейминг в оккупированном Донецке. Там открыли мясной магазин, с которого стебутся все соцсети. Говорят, там можно купить мясо почти 100-летней выдержки и собрать своего собственного Ленина.

      Приключения Саши-шамана.

      Как человек, который хочет выгнать демона из Путина, стал топ-темой в мировых СМИ. The New York Times поместил историю шамана на первую страницу. Но почему Саше пришлось распустить свой отряд и при чем здесь партия Справедливая Расия?

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.

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      Автор: Евгений Назаренко, Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики СМИ Медиа Разведение войск Украина – Россия Недиванная сотня
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