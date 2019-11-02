17:12
2 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кіркоров став лідер терористів. Путін проти конституції РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 1 листопада
      Вєсті.UA: Кива заздрить Яременку. "Слуги народу" плачуть та сміються
      Вєсті.UA
      19:05, 1 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Недиванна сотня
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Українські політики на раша-ТБ, раптове розведення – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 154 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 1 листопада – як наші народні депутати і експерти стають "хлопчиками для биття" на російських ток-шоу. Скільки за це платять і чи є межа у російської пропаганди? Ніхто не чекав, а воно сталося. Сторони збільшують буферну зону на кілометр з кожного боку. Але чому "на мишу"? Навіть журналістів не пустили.

      Також у випуску:

      Інвестиційний форум у Маріуполі і в "молодих республіках".

      Поки на підконтрольній території зібрались Президент і серйозні інвестори, в штучній псевдо "ДНР" африканці просили допомогу в "перспективних" бойовиків.

      "Мясной Ильич" і "Овощной Андропов".

      Геніальний неймінг в окупованому Донецьку. Там відкрили м‘ясний магазин, з якого стібуться всі соцмережі. Кажуть, там можна купити м‘ясо майже 100-річної витримки і зібрати свого власного Леніна.

      Пригоди Саші-шамана.

      Як людина, яка хоче вигнати демона з Путіна, стала топ-темою у світових ЗМІ. The New York Times помістив історію шамана на першу сторінку. Але чому Саші довелось розпустити свій отряд і при чому тут партія Справєдлівая Расія?

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      blog_ava
      Останній шанс: деякі власники iPhone можуть залишитись без інтернету
      сьогодні
      1655
      Автор: Леонід Остальцев, Євген Назаренко
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Недиванна сотня Україна – Росія Розведення військ Медіа ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      сьогодні , 16:00 США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      Світові Медіа 656
      Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      сьогодні , 12:00 Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      Блог Соцмережі 780
      Каміни, конвектори та кондиціонери – як комфортно пережити холод, не пересушуючи повітря
      1 листопада , 16:10 Каміни, конвектори та кондиціонери – як комфортно пережити холод, не пересушуючи повітря
      470
      Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      сьогодні , 08:40 Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      Наталя Ромашова 698
      Скільки коштує паркування у різних містах України: інфографіка
      сьогодні , 07:00 Скільки коштує паркування у різних містах України: інфографіка
      Вероніка Климська 341
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук