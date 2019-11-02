Українські політики на раша-ТБ, раптове розведення – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 1 листопада – як наші народні депутати і експерти стають "хлопчиками для биття" на російських ток-шоу. Скільки за це платять і чи є межа у російської пропаганди? Ніхто не чекав, а воно сталося. Сторони збільшують буферну зону на кілометр з кожного боку. Але чому "на мишу"? Навіть журналістів не пустили.

Також у випуску:

Інвестиційний форум у Маріуполі і в "молодих республіках".

Поки на підконтрольній території зібрались Президент і серйозні інвестори, в штучній псевдо "ДНР" африканці просили допомогу в "перспективних" бойовиків.

"Мясной Ильич" і "Овощной Андропов".

Геніальний неймінг в окупованому Донецьку. Там відкрили м‘ясний магазин, з якого стібуться всі соцмережі. Кажуть, там можна купити м‘ясо майже 100-річної витримки і зібрати свого власного Леніна.

Пригоди Саші-шамана.

Як людина, яка хоче вигнати демона з Путіна, стала топ-темою у світових ЗМІ. The New York Times помістив історію шамана на першу сторінку. Але чому Саші довелось розпустити свій отряд і при чому тут партія Справєдлівая Расія?

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.