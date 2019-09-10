Украинские полярники нашли "потерянную" пещеру: впечатляющие фото

Украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она в три раза больше, чем считалось ранее, и имеет несколько озер и реку.

Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые находятся в летней "зимовке" на станции Академик Вернадский, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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На острове Галиндез, где находится украинская станция, еще с первых экспедиций ученые нашли ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположного от станции берега острова, под вершиной ледника.

Ранее обнаружили, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому полярники решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея – домика Ворде – нам повезло: мы нашли вход в "потерянную" пещеру,

– сказал руководитель 24-й УАЭ Игорь Дикий.

Полярники обнаружили, что пещера втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в 3 этажа.

На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода – огромный зал. Он высотой 12 метров (почти как четырехэтажный дом), в ширину 8 метров и длиной в 30 метров.

В этом зале обнаружили ледяную реку, которая течет подо льдом, и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по их экологическим ДНК. Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины.