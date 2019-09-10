18:58
10 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНА – НИГЕРИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
      Вєсті Кремля
      21:18, 9 сентября
      Вести.UA: Богдан и Кличко "подрались". Баканов ловит чертей
      Вєсті.UA
      19:07, 9 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНА – НИГЕРИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE

      Украинские полярники нашли "потерянную" пещеру: впечатляющие фото

      188 Читати новину українською
      Полярники нашли "потерянную" пещеру
      Полярники нашли "потерянную" пещеру / mon.gov.ua

      Украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она в три раза больше, чем считалось ранее, и имеет несколько озер и реку.

      Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые находятся в летней "зимовке" на станции Академик Вернадский, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

      Читайте также: Как изменится планета после полного таяния ледников: красноречивые фото

      На острове Галиндез, где находится украинская станция, еще с первых экспедиций ученые нашли ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположного от станции берега острова, под вершиной ледника.

      Ранее обнаружили, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому полярники решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея домика Ворде нам повезло: мы нашли вход в "потерянную" пещеру,
      – сказал руководитель 24-й УАЭ Игорь Дикий.

      Полярники обнаружили, что пещера втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в 3 этажа.

       

      На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода – огромный зал. Он высотой 12 метров (почти как четырехэтажный дом), в ширину 8 метров и длиной в 30 метров.

      В этом зале обнаружили ледяную реку, которая течет подо льдом, и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по их экологическим ДНК. Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины.

      blog_ava
      Горечь во рту: почему возникает и что делать
      сегодня
      51826
      Теги: Новости Украины Глобальное потепление Экология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Третейские суды: действительно ли они нужны Украине
      сегодня , 18:01 Третейские суды: действительно ли они нужны Украине
      Ірина Поліщук 44
      Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      сегодня , 17:31 Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      Віталій Шабунін 160
      Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко: о чем рассказали освобожденные политзаключенные
      сегодня , 17:21 Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко: о чем рассказали освобожденные политзаключенные
      215
      Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      сегодня , 17:00 Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      Артем Овдієнко 460
      Процедура импичмента президента: что изменилось
      сегодня , 15:20 Процедура импичмента президента: что изменилось
      5393
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук