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      Українські полярники знайшли "загублену" льодовикову печеру: вражаючі фото

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      Полярники знайшли "загублену" печеру
      Полярники знайшли "загублену" печеру / mon.gov.ua

      Українські полярники віднайшли "загублену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більше, ніж вважалося раніше, і має кілька озер та річку.

      Пошуками займалися учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), які перебувають в річній "зимівці" на станції Академік Вернадський, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

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      На острові Галіндез, де розташована українська станція, ще з перших експедицій науковці знайшли льодяну печеру. Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика.

      Раніше виявили, що кілька років тому цей льодовик зсунувся в океан і вхід завалило. Тому полярники вирішили зайнятися пошуками входу до печери. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола. А от в льодовику з боку старої британської бази-музею – будиночка Ворді – нам пощастило: ми віднайшли вхід до "загубленої" печери,
      – сказав керівник 24-ї УАЕ Ігор Дикий.

      Полярники виявили, що печера втричі більша, ніж вважалося раніше. Загальна довжина ходів – близько 200 метрів, вони розташовані в 3 поверхи.

       

       

      На нижньому маршруті учасники експедиції знайшли замерзле озеро, а наприкінці цього ходу – велетенський зал. Він заввишки 12 метрів (майже як чотириповерховий будинок), завширшки 8 метрів та завдовжки 30 метрів.

      У цьому залі виявили льодну річку, яка тече під льодом, і два озерця, з яких науковці відібрали воду та лід для гідрохімічного аналізу та для подальших досліджень щодо наявності вірусів і бактерій за їхнім екологічним ДНК. Зразки льоду будуть збережені для докладнішого аналізу в лабораторіях України.

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      Теги: Новини України Екологія Глобальне потепління
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