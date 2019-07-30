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      Як зміниться планета після повного танення льодовиків: промовисті фото

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      Як зміниться планета після повного танення льодовиків
      Як зміниться планета після повного танення льодовиків / www.nationalgeographic.com

      Науково-популярний журнал National Geographic опублікував карту світу після повного танення усіх льодовиків. Фото приголомшують своєю реалістичністю, на них видно, що деякі країни можуть повністю зникнути. Інші ж втратять частину своєї території, те ж чекає і на Україну.

      Північний полюс

      На світлинах National Geographic видно, як маленькі північноєвропейські країни – Нідерланди, Данія, Естонія – зникнуть практично зовсім.

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      Ось так зміниться Північний полюс, що розташований у центральній частині Північного Льодовитого океану:

      Північний полюс
      Північний полюс після танення льодовиків

      Північна Америка

      За прогнозами вчених, Атлантичний океан повністю зникне, а під воду підуть Флорида, все узбережжя Мексиканської затоки, а також такі міста, як Нью-Йорк, Чарльстон, Новий Орлеан та інші. У той час як пагорби Сан-Франциско у Каліфорнії перетворяться на скупчення островів.

      Північна Америка до та після танення льодовиків

      Південна Америка

      Басейн найбільш повноводної ріки Амазонка на півночі та басейн річки Парагвай на півдні стануть єдиною атлантичною затокою, яка знищить Буенос-Айрес, узбережжя Уругваю і більшу територію Парагваю.

      Південна Америка до та після танення льодовиків

      Африка

      У порівнянні з іншими континентами, Африка втратить найменшу частину своїх територій. Натомість Єгипет, Олександрія і Каїр поглинуться водами Середземного моря. Крім того, підвищення рівня моря може збільшити температуру повітря на планеті, що зробить життя в Африці неможливим.

      Африка до та після танення льодовиків

      Азія

      Китай, Бангладеш і більшу частину узбережжя Індії чекає така ж доля, як і європейські міста.


      Азія після танення льодовиків

      Європа

      На фото видно, що Україна втратить в абсолютних показниках чи не найбільше території в Європі (не рахуючи європейської частини Росії). А середземноморські країни якраз постраждають найменше, бо вони більш гірські біля моря.

      Європа до та після танення льодовиків

      Австралія

      А от в Австралії внаслідок танення льодовиків – всередині континенту з'явиться нове море, а більша частина вузької прибережної зони, де проживає багато австралійців, зникне під водою.

      Австралія до та після танення льодовиків

      Антарктида

      Відомо, що крижаний покрив Східної Антарктиди настільки великий та містить чотири п'ятих усього льоду на Землі, що може здатися неможливим його танення. Однак з підвищенням температури повітря на планеті інтенсивніше відбувається випаровування, тому на Східній частині Антарктиди лід буде танути інтенсивніше.


      Антарктида після танення льодовиків

      Чому тануть льодовики?Науковці вважають, що танення льодовиків напряму пов'язане з глобальним потеплінням на нашій планеті. Цікавим є те, що саме людська діяльність призвела до цього явища. Глобальне потепління у свою чергу відбувається через викиди парникових газів в атмосферу Землі. Однак разом з таненням льодовиків в атмосферу виділяються важкі сполуки метану, що є більш шкідливими для навколишнього середовища, аніж викиди вуглецю. Як наслідок, метан лише погіршує ситуацію з глобальним потеплінням.

      Дивіться відео: як тануть льодовики на полюсах Землі

       

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      Теги: Новини України Австралія Європа Екологія дослідження
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