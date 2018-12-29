Украинские порты: есть ли у них шанс на светлое будущее

Концессия – это мировая практика, когда крупные государственные объекты передают в порядок частным компаниям. Они пользуются портами, заводами, дорогами, реформируют их и затем возвращают общине.

Украина впервые хочет предложить в такую ​​аренду два порта.

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В украинском государственном порту "Ольвия" скоро может появиться зерновой терминал за 35 миллионов долларов. Это обязательное условие для инвесторов, которые хотят получить объект в концессию. Сейчас "Ольвия" выжимает из себя максимум.

Сегодня находимся на пике своей паспортной мощности. У нас очень хорошие паспортные показатели,

– сказал руководитель Государственного порта Ольвия Руслан Олейник.

Однако конкурировать с прогрессивными частными портами сложно. Поэтому и готовы отдать "Ольвию" концессионеру на 30 лет.



Порт "Ольвия"

От этого соглашения выиграет и государство. Ведь ежегодно временный владелец должен платить 30 миллионов долларов.

Мы прямо получим инвестиции в экономику регионов, где находятся эти порты. Также мы получим новые рабочие места и увеличим грузопоток в этих портах,

– подчеркнула глава Национального инвестиционного совета Юлия Кузнецов.

Но для начала нужно еще выбрать победителя на конкурсе. Планируют это сделать весной. 20 компаний готовы побороться за порт, половина – зарубежные.

Это представители Великобритании, Европы, Бельгии, Турции и даже представители Катара,

– отметил руководитель Администрации морских портов Украины Рейвис Вецкаганс.

На "Ольвии" и еще в порту "Херсон" хотят отработать механизм концессии. Чтобы дальше найти концессионеров для дорог, вокзалов, а в идеале – системы переработки мусора и туристических объектов.