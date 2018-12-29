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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Українські порти: чи є у них шанс на світле майбутнє

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      Концесія – це світова практика, коли великі державні об'єкти передають у впорядкування приватним компаніям. Вони користуються портами, заводами, дорогами, реформують їх і потім повертають громаді.

      Україна вперше хоче запропонувати в таку оренду два порти.

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      В українському державному порту "Ольвії" скоро може з'явитися зерновий термінал за 35 мільйонів доларів. Це обов'язкова умова для інвесторів, які хочуть отримати об'єкт в концесію. Зараз Ольвія витискає з себе максимум.

      Сьогодні знаходимося на піку своєї паспортної потужності. У нас дуже хороші паспортні показники,
      – сказав керівник Державного порту Ольвія Руслан Олейник.

      Проте конкурувати з прогресивними приватними портами складно. Тому й готові віддати Ольвію концесіонеру на 30 років.

      порт Ольвія водний транспорт
      Порт "Ольвія"

      Від цієї угоди виграє і держава. Адже щороку тимчасовий власник має сплачувати 3 мільйона доларів.

      Ми прямо отримаємо інвестиції в економіку регіонів, де знаходяться ці порти. Також ми отримаємо нові робочі місця й збільшимо вантажопотік в цих портах,
      – наголосила голова Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.

      Але для початку потрібно ще обрати переможця на конкурсі. Планують це зробити навесні. 20 компаній готові позмагатися за порт, половина - закордонні.

      Це представники Великобританії, Європи, Бельгії, Туреччини та навіть представники з Катару,
      – зазначив керівник Адміністрації морських портів України Рейвіс Вецкаганс.

      На "Ольвії" і ще в порту "Херсон" хочуть відпрацювати механізм концесії. Щоб далі знайти концесіонерів для доріг, вокзалів, а в ідеалі – системи переробки сміття та туристичних об'єктів.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Водний транспорт Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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