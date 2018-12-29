Українські порти: чи є у них шанс на світле майбутнє

Концесія – це світова практика, коли великі державні об'єкти передають у впорядкування приватним компаніям. Вони користуються портами, заводами, дорогами, реформують їх і потім повертають громаді.

Україна вперше хоче запропонувати в таку оренду два порти.

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В українському державному порту "Ольвії" скоро може з'явитися зерновий термінал за 35 мільйонів доларів. Це обов'язкова умова для інвесторів, які хочуть отримати об'єкт в концесію. Зараз Ольвія витискає з себе максимум.

Сьогодні знаходимося на піку своєї паспортної потужності. У нас дуже хороші паспортні показники,

– сказав керівник Державного порту Ольвія Руслан Олейник.

Проте конкурувати з прогресивними приватними портами складно. Тому й готові віддати Ольвію концесіонеру на 30 років.



Порт "Ольвія"

Від цієї угоди виграє і держава. Адже щороку тимчасовий власник має сплачувати 3 мільйона доларів.

Ми прямо отримаємо інвестиції в економіку регіонів, де знаходяться ці порти. Також ми отримаємо нові робочі місця й збільшимо вантажопотік в цих портах,

– наголосила голова Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.

Але для початку потрібно ще обрати переможця на конкурсі. Планують це зробити навесні. 20 компаній готові позмагатися за порт, половина - закордонні.

Це представники Великобританії, Європи, Бельгії, Туреччини та навіть представники з Катару,

– зазначив керівник Адміністрації морських портів України Рейвіс Вецкаганс.

На "Ольвії" і ще в порту "Херсон" хочуть відпрацювати механізм концесії. Щоб далі знайти концесіонерів для доріг, вокзалів, а в ідеалі – системи переробки сміття та туристичних об'єктів.