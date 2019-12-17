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      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Украинские производители завоевывают международные рынки.

      17 Читати новину українською
      Алкоголь / pressa40

      Отечественный бренд "Хортиця" на мировом рынке за первые девять месяцев 2019 года показал прирост продаж на 35% по сравнению с девятью месяцами 2018 года.

      По данным производителя, самый высокий прирост показали такие страны, как США, Канада, Израиль и Корея.

      Главным фактором успеха производители считают использование инновационных технологий в производстве. "Хортиця" применяет технологию 7 ступеней фильтрации водки и 7 уровней дистилляции, а также использует артезианскую воду и спирт нового поколения "Пшеничная слеза". По мнению специалистов, Хортица это пример лучшей водки, в которой используется самое высококачественное сырье в производстве крепкого алкоголя.

      Напомним, что в этом году авторитетное британское издание Drinks International опубликовало рейтинг самого популярного в мире алкоголя. По его результатам, в категории "Водка" "Хортиця" стала единственной отечественной водкой в тройке мировых лидеров.

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      Теги: Новости Украины Алкоголь Награды
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