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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Українські виробники завойовують міжнародні ринки

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      Алкоголь / pressa40

      Вітчизняний бренд "Хортиця" на світовому ринку за перші дев'ять місяців 2019 року показав приріст продажів на 35% в порівнянні з дев'ятьма місяцями 2018 року.

      За даними виробника, найвищий приріст показали такі країни, як США, Канада, Ізраїль і Корея.

      Головним фактором успіху виробники вважають використання інноваційних технологій у виробництві. "Хортиця" застосовує технологію 7 ступенів фільтрації горілки і 7 рівнів дистиляції, а також використовує артезіанську воду і спирт нового покоління "Пшенична сльоза". На думку фахівців, Хортиця це приклад кращої горілки, в якій використовується саме високоякісна сировина у виробництві міцного алкоголю.

      Нагадаємо, що в цьому році авторитетне британське видання Drinks International опублікувало рейтинг найпопулярнішого у світі алкоголю. За його результатами, в категорії "Горілка" "Хортиця" стала єдиною вітчизняною горілкою в трійці світових лідерів.

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      Теги: Новини України Нагороди Алкоголь
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