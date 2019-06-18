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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      Названа найпопулярніша горілка світу

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      Названа найпопулярніша горілка світу
      Названа найпопулярніша горілка світу

      Авторитетне зарубіжне видання Drinks International опублікувало рейтинг найпопулярнішого у світі алкоголю. За його результатами "Хортиця" стала єдиною вітчизняною горілкою в трійці світових лідерів.

      Як повідомляє Drinks International, "Хортиця" стала горілкою, що найбільше продається у світі, та знову обійшла всіх конкурентів з України, які показали набагато гірший результат продажів.

      Це сталося завдяки тому, що "Хортиця" стала найбільш швидкозростаючим горілчаним брендом у США з динамікою зростання продажів + 140%.

      Такий успіх виробник пояснює використанням найкращої сировини: для виробництва "Хортиці" ексклюзивно застосовується спирт нового покоління "Пшенична сльоза" – найчистіший і високоякісний спирт, виготовлений за міжнародними стандартами. Другим головним компонентом "Хортиці" є жива джерельна вода.

      Так, сьогодні застосування виключно кращого у світі спирту і живої джерельної води зробило "Хортицю" горілкою, що найбільше продається у світі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Алкоголь Алкогольний ринок Горілка
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