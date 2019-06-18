Названа найпопулярніша горілка світу

Авторитетне зарубіжне видання Drinks International опублікувало рейтинг найпопулярнішого у світі алкоголю. За його результатами "Хортиця" стала єдиною вітчизняною горілкою в трійці світових лідерів.

Як повідомляє Drinks International, "Хортиця" стала горілкою, що найбільше продається у світі, та знову обійшла всіх конкурентів з України, які показали набагато гірший результат продажів.

Це сталося завдяки тому, що "Хортиця" стала найбільш швидкозростаючим горілчаним брендом у США з динамікою зростання продажів + 140%.

Такий успіх виробник пояснює використанням найкращої сировини: для виробництва "Хортиці" ексклюзивно застосовується спирт нового покоління "Пшенична сльоза" – найчистіший і високоякісний спирт, виготовлений за міжнародними стандартами. Другим головним компонентом "Хортиці" є жива джерельна вода.

Так, сьогодні застосування виключно кращого у світі спирту і живої джерельної води зробило "Хортицю" горілкою, що найбільше продається у світі.