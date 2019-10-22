Украинские школьницы познакомились с биотехнологиями вместе со STEM is FEM

Девушки со всей Украины приехали в Киев, чтобы узнать больше о биотехнологиях и определиться, хотят ли они связать свою жизнь с этой отраслью.

В первом образовательном модуле благотворительного проекта STEM is FEM приняли участие 22 участницы из 9 городов Украины. В сентябре начался всеукраинский онлайн конкурс на сайте проекта. Ответить на вопрос о биотехнологиях попытались почти 100 девушек. Лучшие из них собрались на образовательном модуле в Киеве.

На церемонии открытия перед девушками выступили известные женщины, достигшие высот в политике и бизнесе – экс-исполняющая обязанности министра аграрной политики Украины Ольга Трофимцева, заместитель министра экономики Инна Метелева и министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Мой первый совет: уметь даже в случае неудач вставать и идти дальше. Во-вторых, никогда не бойтесь! Мой третий совет – имейте цель. Если у вас будет цель, то она поможет вам пройти самые сложные времена. Мой четвертый совет – учитывайте критику, но не на всю. Я научилась прислушиваться к критике только тогда, когда она конструктивна и исходит от людей, которых я уважаю как профи или как личностей. И, главное, помните, в современном мире для вас нет никаких ограничений,

– рассказала в своем выступлении исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины в 2019-м году Ольга Трофимцева.

Лекции по основам биотехнологий и направлений, в которых сейчас развивается отрасль, провела известная популяризатор науки, клеточный биолог Ольга Маслова. Кроме нее девушки познакомились и с другими молодыми украинскими учеными, работающими в области биотехнологий. Они отвечали на вопросы девушек о своей работе и образовании, и раскрывали секреты профессионального успеха.

Также девушки посетили генетическую лабораторию DIAGEN. Участницы проекта самостоятельно определили свою группу крови и резус, получив свой первый опыт настоящих лабораторных опытов. Научное направление продемонстрировало участницам проекта Институт физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины.

Также, в течение двух дней участники искали ответ на актуальный вопрос современной науки – каким образом создать искусственный человеческий орган в лаборатории. Выбрав орган для своего мысленного эксперимента, девушки презентовали собственный метод решения проблемы. Лучшим признали выступление шестнадцатилетней Натальи Снигур из Одессы. Она рассказала о возможности создания трахеи из стволовых клеток костного мозга. Ее призом станет участие в крупнейшем польском STEM-саммите для женщин – Women in Tech Perspectywy. На втором месте – София Хондока из Владимирца и Елизавета Ситникова из Киева. Девушки получили наборы книг о науке и развитии.

"Мы запустили STEM is FEM, чтобы популяризировать STEM-образование среди девушек в Украине, показать, как много женщин в мире уже достигло успехов в этой области, и сколько перспектив дает изучение технических специальностей. Приятно удивил высокий уровень подготовки всех участников первого модуля, их настойчивость и целеустремленность в решении задачи. Искренне поздравляю победительницу. Уверен, что поездка в Польшу на СТЭМ-саммит станет для нее полезным опытом, поможет определиться с выбором профессии и даст возможность встретить единомышленников, завести много полезных знакомств", – говорит инициатор проекта, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдиив.

Проект STEM is FEM – образовательная благотворительная инициатива популяризации STEM-специальностей среди девушек. Цель проекта – мотивировать девушек выбрать для себя профессию, связанную с наукой, технологиями, инженерным делом или математикой. Уже в ноябре ожидается начало конкурса на участие в образовательном модуле, посвященном теме IT.