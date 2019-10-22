Українські школярки познайомились із біотехнологіями разом із STEM is FEM

Дівчата з усієї України приїхали у Київ, аби дізнатись більше про біотехнології та визначитися, чи хочуть вони пов’язати своє життя із цією галуззю.

У першому освітньому модулі благодійного проєкту STEM is FEM взяли участь 22 учасниці з 9 міст України. У вересні розпочався всеукраїнський онлайн конкурс на сайті проєкту. Відповісти на питання про біотехнології спробували майже 100 дівчат. Найкращі з них зібралися на освітньому модулі у Києві.

На церемонії відкриття перед дівчатами виступили відомі жінки, які досягли висот у політиці та бізнесі – екс-виконуюча обов’язки міністра аграрної політики України Ольга Трофімцева, заступниця міністра економіки Інна Мєтєлєва та міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

Моя перша порада: вміти навіть у випадку невдач вставати і йти далі. По-друге, ніколи не бійтесь! Моя третя порада – майте ціль. Якщо у вас буде ціль, то вона допоможе вам пройти найскладніші часи. Моя четверта порада – зважайте на критику, але не на всю. Я навчилась дослухатись до критики лише тоді, коли вона конструктивна, і походить від людей, яких я поважаю як профі чи як особистостей. І, головне, пам’ятайте, у сучасному світі для вас немає жодних обмежень,

– розповіла у своєму виступі виконуюча обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України у 2019-му році Ольга Трофімцева.

Лекції щодо основ біотехнологій та напрямків, у яких зараз розвивається галузь, провела відома популяризаторка науки, клітинний біолог Ольга Маслова. Окрім неї дівчата познайомились і з іншими молодими українськими вченими, які працюють у галузі біотехнологій. Вони відповідали на питання дівчат про свою роботу та освіту, та розкривали секрети професійного успіху.

Також дівчата відвідали генетичну лабораторію DIAGEN. Учасниці проєкту самостійно визначили свою групу крові та резус, отримавши свій перший досвід справжніх лабораторних дослідів. Науковий напрямок продемонстрував учасницям проєкту Інститут Фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.

Також, протягом двох днів учасниці шукали відповідь на актуальне питання сучасної науки – яким чином створити штучний людський орган у лабораторії. Обравши орган для свого уявного експерименту, дівчата презентували власний метод вирішення проблеми. Найкращим визнали виступ шістнадцятирічної Наталії Снігур з Одеси. Вона розповіла про можливості створення трахеї зі стовбурових клітин кісткового мозку. Її призом стане участь у найбільшому польському STEM-саміті для жінок – Women in Tech Perspectywy. На другому місці – Софія Хондока із Володимирця та Єлізавета Сітнікова з Києва. Дівчата отримали набори книжок про науку і розвиток.

"Ми запустили STEM is FEM, щоб популяризувати STEM-освіту серед дівчат в Україні, показати, як багато жінок у світі вже досягло успіхів у цій галузі, і скільки перспектив дає вивчення технічних спеціальностей. Приємно здивував високий рівень підготовки усіх учасниць першого модуля, їх наполегливість та цілеспрямованість у вирішенні завдання. Щиро вітаю переможницю. Впевнений, що поїздка до Польщі на СТЕМ-саміт стане для неї корисним досвідом, допоможе визначитися з вибором професії та надасть можливість зустріти однодумців, завести багато корисних знайомств", – говорить ініціатор проєкту, керівник компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Проєкт STEM is FEM – освітня благодійна ініціатива популяризації STEM-спеціальностей серед дівчат. Мета проєкту – мотивувати дівчат обрати для себе професію, пов’язану із наукою, технологіями, інженерною справою або математикою. Вже у листопаді очікується початок конкурсу на участь в освітньому модулі, присвяченому темі IT.