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Украинские школьницы шокировали сеть жестокой дракой: видео

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В Житомирской области школьницы устроили жестокую драку
В Житомирской области школьницы устроили жестокую драку / Фото из открытых источников

В Коростене на Житомирщине двое школьниц в возрасте 14 и 15 лет устроили ожесточенную драку поздно вечером, прямо на снегу в местном парке.

Одна из подростков снимала жестокое избиение на мобильный телефон, а потом эту запись выложили в соцсети еще 13 марта, после чего она начал активно распространяться, передает ТСН.

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"Выяснить причины не удалось, так как одна говорит одно, вторая другое, обе девочки из неблагополучных семей", — рассказала инспектор ювенальной превенции коростенской полиции Ольга Яценко.

По ее словам, пострадавшая и ее обидчица учатся в разных школах, но живут рядом.

В то же время, мама избитой девочки Галина Радченко отказалась комментировать произошедшее и дочери также не позволяет. Между тем в школе рассказывают, что девочка осталась дома с бронхитом.

"Хороший ребенок, не проблемный, но в школу ходить не хочет", — пояснила директор НПК №12 Галина Нижник.

Побоев педагоги на ребенке не заметили, хотя и говорили и со школьницей, и с матерью накануне.

"Мама говорит, что там нет ничего. Сначала, когда она пришла домой уже поздно вечером, то было немножечко припухшее и покраснение", — рассказала директор школы.

Лучшая подружка и одновременно обидчица девочки учится в СШ №3. Учителя попросили ее не беспокоить.

"Находится в стрессовом состоянии, слезы, ребенок на грани нервного срыва. И социальные службы здесь были, и полиция", — пояснил директор этой школы.

Отмечается, что девочка с неблагополучной семьи, состоит на учете в социальных служб. Она часто пропускает уроки, но агрессии до сих пор за ней не замечали — причиной случившегося, готовы считать алкоголь — девочки говорят, что пили вино. Однако правоохранители отмечают, что спиртное — не единственная причина ужасного поведения девушек.

"Проявление агрессии — к сожалению, это первое, как сейчас поступают дети при каких-то конфликтных ситуациях между собой", — рассказали в полиции.

Скорее всего, дело в полиции закроют, потому что мама пострадавшей девочки отказалась писать заявление. Психологи не исключают, что это могла быть и мнимая агрессия — разыгранная сценка для лайков в интернете.

ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА (18+)

Теги: Новости Украины Полиция Новости Житомира Несовершеннолетние столкновения
Источник: 24 Канал
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