Українські школярки шокували мережу жорстокою бійкою: відео

У Коростені на Житомирщині двоє школярок віком 14 і 15 років влаштували запеклу бійку пізно ввечері, просто на снігу в місцевому парку.

Одна з підлітків знімала жорстоке побиття на мобільний телефон, а потім цей запис виклали в соцмережі ще 13 березня, після чого він почав активно поширюватися, передає ТСН.

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"З'ясувати причини не вдалося, тому що одна каже одне, друга інше, Обидві дівчинки з неблагополучних сімей", – розповіла інспектор ювенальної превенції коростенської поліції Ольга Яценко.

За її словами, постраждала і її кривдниця вчаться в різних школах, але живуть поруч.

Водночас, мама побитої дівчинки Галина Радченко відмовилася коментувати подію і доньці також не дозволяє. Тим часом у школі розповідають, що дівчинка залишилася вдома з бронхітом.

"Хороша дитина, не є проблемною, але в школу ходити не хоче", – пояснила директор НВК №12 Галина Нижник.

Побоїв педагоги на дитині не помітили, хоч і говорили і з школяркою і з матір'ю напередодні.

"Мама каже, що там нема нічого. Спочатку, коли вона прийшла додому вже пізно ввечері, то було трошечки припухле і почервоніння", – розповіла директор школи.

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Краща подружка і одночасно кривдниця дівчинки вчиться в ЗОШ №3. Вчителі попросили її не турбувати.

"Знаходиться в стресовому стані, сльози, дитина на межі нервового зриву. І соціальні служби тут були, і поліція", – пояснив директор цієї школи.

Зазначається, що дівчинка з неблагонадійної сім'ї, яка перебуває на обліку у соціальних служб. Вона часто пропускає уроки, але агресії досі за нею не помічали – причиною того, що сталося, готові вважати алкоголь - дівчатка кажуть, що пили вино. Проте правоохоронці наголошують, що спиртне – не єдина причина жахливої поведінки дівчат.

"Прояв агресії – на жаль, це перше, як зараз надходять діти при якихось конфліктних ситуаціях між собою", – розповіли в поліції.

Швидше за все, справу в поліції закриють, бо мама постраждалої дівчинки відмовилася писати заяву. Психологи не виключають, що це могла бути і вдавана агресія – розіграна сценка для лайків в інтернеті.

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