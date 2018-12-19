Украинские школьники получат светоотражающие элементы на одежду

Ради безопасности на дороге Мининфраструктуры планирует выдать школьникам светоотражающие элементы. Также в 2019 году Министерство планирует выделить 200 миллионов гривен на мероприятия, посвященные безопасному поведению участников дорожного движения.

Об этом сообщили УНН в Министерстве инфраструктуры Украины.

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Чиновники отметили, что планируют обеспечить учащихся общей средней школы светоотражающими элементами, которые можно будет повесить на одежду или портфели. Также Мининфраструктуры планирует выделить 18 миллионов гривен на информационную кампанию о необходимости использования светоотражающих элементов пешеходами и велосипедистами в темное время дня.

Точную сумму денег на программу озвучат после согласования проекта с органами власти.

Сейчас Минфин и Минобразования не подали свои предложения к разработке законопроекта по обеспечению учащихся школы светоотражающими элементами, а органы местной власти не предоставили данных о количестве школьников, которым должны быть предоставлены соответствующие элементы,

– отметили в пресс-службе Мининфраструктуры.

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Как добавили в министерстве, они уже начали разрабатывать проект постановления, который предусматривает обеспечение учеников пяти областей светоотражающими элементами.