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      Українські школярі отримають світловідбивні елементи на одяг

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      Українським школярам видадуть світловідбивні елементи на одяг
      Українським школярам видадуть світловідбивні елементи на одяг / portal.lviv.ua

      Задля безпеки на дорозі Мінінфраструктури планує видати школярам світловідбивні елементи. Також у 2019 році Міністерство планує виділити 200 мільйонів гривень на заходи, присвячені безпечній поведінці учасників дорожнього руху.

      Про це повідомили УНН в Міністерстві інфраструктури України. 

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      Чиновники зазначили, що планують забезпечити учнів загальної середньої школи світловідбивними елементами, які можна буде почепити на одяг чи портфелі. Також Мінінфраструктури планує виділити 18 мільйонів гривень на інформаційну кампанію щодо необхідності використання світловідбивних елементів пішоходами та велосипедистами у темну пору дня. 

      Точну суму грошей на програму озвучать після погодження проекту з органами влади.

      Наразі Мінфін та Міносвіти не подали свої пропозиції до розробки законопроекту по забезпеченню учнів шкіл світловідбивними елементами, а органи місцевої влади не надали даних про кількість школярів, яким мають бути надані відповідні елементи,
      – зазначили у прес-службі  Мінінфраструктури. 

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      Як додали у міністерстві, вони вже почали розробляти проект постанови, який передбачає забезпечення учнів п’яти областей світловідбивними елементами.

      Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Діти і неповнолітні Нові правила дорожнього руху
      Джерело: 24 Канал
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