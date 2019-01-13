Украинские спасатели удивили неожиданной версией "Щедрика": трогательное видео
Работники ГСЧС Украины взорвали сеть необычным исполнением давней украинской щедривки. Таким образом они поздравили украинцев с праздником, ведь 13 января в стране отмечают Щедрый вечер.
Соответствующее видео размещено на Facebook-странице ГУ ГСЧС Украины.
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Друзья! В ночь с 13 на 14 января украинцы традиционно отмечают Щедрый вечер! В настоящее время принято петь песни, угощать гостей вкусными блюдами и с первой звездой запускать в дом щедрующих. Поэтому, позвольте спеть и нам!
– говорится в праздничном посте.
Смотрите видео: спасатели удивили исполнением "Щедрика":
"Поздравляем всех с этим светлым праздником и желаем мира нашей Украины! Пусть наша веселая щедривочка подарит вам хорошее настроение и согреет каждого своей искренностью!" – добавляют в ГСЧС.
Напомним, в ночь с 13 на 14 января украинцы празднуют Щедрый вечер. Считается, что празднование идёт еще от языческих обычаев, одновременно по христианскому календарю – это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки). По украинским традициям, оба праздника объединились в Щедрый вечер, или праздник Меланки.