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      Украинские спасатели удивили неожиданной версией "Щедрика": трогательное видео

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      Спасатели поздравили украинцев "Щедриком"
      Спасатели поздравили украинцев "Щедриком" / Скриншот из видео

      Работники ГСЧС Украины взорвали сеть необычным исполнением давней украинской щедривки. Таким образом они поздравили украинцев с праздником, ведь 13 января в стране отмечают Щедрый вечер.

      Соответствующее видео размещено на Facebook-странице ГУ ГСЧС Украины.

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      Друзья! В ночь с 13 на 14 января украинцы традиционно отмечают Щедрый вечер! В настоящее время принято петь песни, угощать гостей вкусными блюдами и с первой звездой запускать в дом щедрующих. Поэтому, позвольте спеть и нам!
      – говорится в праздничном посте.

      Смотрите видео: спасатели удивили исполнением "Щедрика":

      Вітаємо Україну із Щедрим вечором!

      Друзі! У ніч з 13 на 14 січня українці традиційно відзначають Щедрий вечір! У цей час прийнято співати пісні, пригощати гостей смачними стравами та з першою зіркою запускати у дім щедрувальників. Тож, дозвольте заспівати і нам! Ми вітаємо усіх із цим світлим святом та бажаємо миру нашій Україні! Нехай наша весела щедрівочка подарує вам гарний настрій та зігріє кожного своєю щирістю! МВС України Микола Чечоткін

      Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

      "Поздравляем всех с этим светлым праздником и желаем мира нашей Украины! Пусть наша веселая щедривочка подарит вам хорошее настроение и согреет каждого своей искренностью!" – добавляют в ГСЧС.

      Напомним, в ночь с 13 на 14 января украинцы празднуют Щедрый вечер. Считается, что празднование идёт еще от языческих обычаев, одновременно по христианскому календарю – это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки). По украинским традициям, оба праздника объединились в Щедрый вечер, или праздник Меланки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новогодние праздники ГСЧС
      Источник: 24 Канал
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