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      Українські рятувальники здивували несподіваною версією "Щедрика": зворушливе відео

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      Рятувальники привітали українців "Щедриком"
      Рятувальники привітали українців "Щедриком" / скрін із відео

      Працівники ДСНС України підірвали мережу незвичним виконанням давньої української щедрівки. Таким чином вони привітали українців зі святом, адже 13 січня в країні відзначають Щедрий вечір.

      Відповідне відео розміщене на Facebook-сторінці ГУ ДСНС України.

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      Друзі! У ніч з 13 на 14 січня українці традиційно відзначають Щедрий вечір! У цей час прийнято співати пісні, пригощати гостей смачними стравами та з першою зіркою запускати у дім щедрувальників. Тож, дозвольте заспівати і нам!
      – йдеться у святковому дописі.

      Дивіться відео: рятувальники здивували виконанням "Щедрика":

      Вітаємо Україну із Щедрим вечором!

      Друзі! У ніч з 13 на 14 січня українці традиційно відзначають Щедрий вечір! У цей час прийнято співати пісні, пригощати гостей смачними стравами та з першою зіркою запускати у дім щедрувальників. Тож, дозвольте заспівати і нам! Ми вітаємо усіх із цим світлим святом та бажаємо миру нашій Україні! Нехай наша весела щедрівочка подарує вам гарний настрій та зігріє кожного своєю щирістю! МВС України Микола Чечоткін

      Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

      "Вітаємо усіх із цим світлим святом та бажаємо миру нашій Україні! Нехай наша весела щедрівочка подарує вам гарний настрій та зігріє кожного своєю щирістю!" – додають у ДСНС.

      Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня українці святкують Щедрий вечір. Вважається, що святкування походить ще від язичних звичаїв, водночас за християнським календарем – це також день преподобної Меланії (Меланки, Маланки, Миланки). За українськими традиціями, обидва свята об'єдналися в Щедрий вечір, або свято Меланки.

      Теги: Новини України Новини політики ДСНС Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
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