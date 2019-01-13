Українські рятувальники здивували несподіваною версією "Щедрика": зворушливе відео
Працівники ДСНС України підірвали мережу незвичним виконанням давньої української щедрівки. Таким чином вони привітали українців зі святом, адже 13 січня в країні відзначають Щедрий вечір.
Відповідне відео розміщене на Facebook-сторінці ГУ ДСНС України.
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Друзі! У ніч з 13 на 14 січня українці традиційно відзначають Щедрий вечір! У цей час прийнято співати пісні, пригощати гостей смачними стравами та з першою зіркою запускати у дім щедрувальників. Тож, дозвольте заспівати і нам!
– йдеться у святковому дописі.
Дивіться відео: рятувальники здивували виконанням "Щедрика":
"Вітаємо усіх із цим світлим святом та бажаємо миру нашій Україні! Нехай наша весела щедрівочка подарує вам гарний настрій та зігріє кожного своєю щирістю!" – додають у ДСНС.
Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня українці святкують Щедрий вечір. Вважається, що святкування походить ще від язичних звичаїв, водночас за християнським календарем – це також день преподобної Меланії (Меланки, Маланки, Миланки). За українськими традиціями, обидва свята об'єдналися в Щедрий вечір, або свято Меланки.