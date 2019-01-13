Українські рятувальники здивували несподіваною версією "Щедрика": зворушливе відео

Відповідне відео розміщене на Facebook-сторінці ГУ ДСНС України.

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Друзі! У ніч з 13 на 14 січня українці традиційно відзначають Щедрий вечір! У цей час прийнято співати пісні, пригощати гостей смачними стравами та з першою зіркою запускати у дім щедрувальників. Тож, дозвольте заспівати і нам!

– йдеться у святковому дописі.

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Вітаємо Україну із Щедрим вечором! Друзі! У ніч з 13 на 14 січня українці традиційно відзначають Щедрий вечір! У цей час прийнято співати пісні, пригощати гостей смачними стравами та з першою зіркою запускати у дім щедрувальників. Тож, дозвольте заспівати і нам! Ми вітаємо усіх із цим світлим святом та бажаємо миру нашій Україні! Нехай наша весела щедрівочка подарує вам гарний настрій та зігріє кожного своєю щирістю! МВС України Микола Чечоткін Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

"Вітаємо усіх із цим світлим святом та бажаємо миру нашій Україні! Нехай наша весела щедрівочка подарує вам гарний настрій та зігріє кожного своєю щирістю!" – додають у ДСНС.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня українці святкують Щедрий вечір. Вважається, що святкування походить ще від язичних звичаїв, водночас за християнським календарем – це також день преподобної Меланії (Меланки, Маланки, Миланки). За українськими традиціями, обидва свята об'єдналися в Щедрий вечір, або свято Меланки.