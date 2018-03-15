Украинские стартапы заинтересовали Польшу

Министерство предпринимательства и технологии пригласит в Польшу 60 технологических фирм из вне Европейского Союза, в частности, из Украины. Об этом сообщила глава ведомства Ядвига Емилевич на Форуме Европа-Украина.

Информирует Польское радио.

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Надеюсь, что наша пилотная программа позволит ввести эту программу в более широком масштабе. В этом году намерены пригласить 60 фирм из Украины и других стран, не ЕС,

– заявила Ядвига Емилевич.

Добавила, что украинские фирмы смогут открыть в Польше свою бизнес-деятельность и получить финансовую поддержку.

"Они (фирмы, – ред.) приедут в Польшу, смогут открыть здесь свою бизнес-деятельность, они получат помощь – как это сделать. А потом фирмы могут получить финансовую поддержку, так называемые smart-money, которую помогут в начале деятельности", – сообщила глава ведомства.

Емилевич не исключает, что информация для украинских фирм будет предоставляться на украинском языке.

Согласно данным Главного статистического управления, в Польше в 2016 году действовало более 1,5 тыс. фирм с украинским капиталом.