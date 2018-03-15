Українські стартапи зацікавили Польщу

Міністерство підприємництва і технології запросить до Польщі 60 технологічних фірм з-поза Європейського Союзу, зокрема, з України. Про це повідомила голова відомства Ядвіґа Емілєвич на Форумі Європа-Україна.

Інформує Польське радіо.

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Маю надію, що наша пілотна програма дозволить ввести цю програму в ширшому масштабі. Цьогоріч маємо намір запросити 60 фірм з України та інших країн з-поза ЄС,

– заявила Ядвіґа Емілєвич.

Додала, що українські фірмизможуть відкрити у Польщі свою бізнесову діяльність та отримати фінансову підтримку.

"Вони (фірми, – ред.) приїдуть до Польщі, зможуть відкрити тут свою бізнесову діяльність, вони отримають допомогу – як це зробити. А згодом фірми можуть отримати фінансову підтримку, так звані smart-money, яку допоможуть на початку діяльності", – повідомила голова відомства.

Емілевіч не виключає, що інформація для українських фірм надаватиметься українською мовою.

Згідно з даними Головного статистичного управління, у Польщі в 2016 році діяло понад 1,5 тис. фірм з українським капіталом.