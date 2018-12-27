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      Украинские студенты трогательно спели колядку для Варфоломея: видео

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      Украинские студенты спели колядку для Вселенского патриарха Варфоломея
      Украинские студенты спели колядку для Вселенского патриарха Варфоломея / Скриншот из видео

      Трое студентов Богословской школы университета Аристотеля, что в греческих Салониках, спели для Вселенского патриарха Варфоломея украинскую колядку "Слава в вышних Богу" во время праздничных мероприятий.

      Соответствующее видео опубликовали в Youtube.

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      Известно, что один из ребят – Василий Прус – из Львова, другой – Петр Крымус из Луцка, а третий – Святослав Руд – из Днепра.

      Патриарх Варфоломей пригласил украинских студентов пригласил их в Халкинскую богословскую школу и вместе отпраздновать Рождество.

      Ребята подготовили для главы Константинополя душевную колядку, которую спели во время торжеств. Все они были одеты в вышиванки.

      Как видно на видео, Варфоломей стоял возле украинцев, и слушал, как они поют. Кроме них, в помещении было много детей, которые впоследствии получили сладости от Вселенского патриарха.

      Впервые ребята пришли в гости к Вселенскому патриарху Варфоломею еще в январе этого года и решили оставаться с ним на связи, пока не завершат обучение в Греции.

      Украинские студенты спели для Варфоломея: видео

       

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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