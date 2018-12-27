Українські студенти зворушливо заспівали колядку для Варфоломія: відео

Троє студентів Богословської школи університету Арістотеля, що у грецьких Салоніках, заспівали для Вселенського патріарха Варфоломія українську колядку "Слава во вишніх Богу" під час святкових заходів.

Відповідне відео опублікували у Youtube.

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Відомо, що один з хлопців – Василь Прус – зі Львова, інший – Петро Кримус з Луцька, а третій Святослав Руд з Дніпра.

Патріарх Варфоломій запросив українських студентів запросив їх у Халкінську богословську школу та разом відсвяткувати Різдво.

Хлопці підготували для очільника Константинополя душевну колядку, яку заспівали під час урочистостей. Усі вони були одягнені у вишиті сорочки.

Як видно на відео, Варфоломій стояв біля українців, і слухав як вони співають. Окрім них, у приміщенні було багато дітей, які згодом отримали солодощі від Вселенського патріарха.

Уперше хлопці завітали у гості до Вселенського патріарха Варфоломія ще у січні цього року і вирішили залишатись з ним на зв'язку, доки не завершать навчання у Греції.

Українські студенти заспівали для Варфоломія: відео