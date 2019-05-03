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      Украинские военные заняли господствующие позиции на фронте и вытеснили врага

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      Украинские военнослужащие на фронте заняли новые позиции
      Украинские военнослужащие на фронте заняли новые позиции / golos.ua

      Украинские воины продвинулись вперед в районе на Луганщине и заняли господствующие высоты, получив преимущество над врагом. К сожалению, успешная операция Вооруженных сил Украины не обошлась без раненых.

      Как сообщил военный корреспондент в прямом эфире 24 канала, операцию успешно провел батальон  "Донбасс-Украина". Ранее он входил в состав Нацгвардии, однако впоследствии его переформатировали в ВСУ.

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      По словам командира батальона, бойцам ВСУ удалось вытеснить врага на расстояние километра. Однако без потерь с нашей стороны не обошлось. Он отметил, что в целом трое военнослужащих получили ранения. Их сразу эвакуировали в госпиталь и оказали надлежащую помощь.

      Также он подчеркнул, что занятые позиции позволяют лучше контролировать ситуацию на фронте и достойно давать отпор врагу. К слову, украинские защитники не впервые меняют свои позиции, продвигаясь вглубь "серой зоны".

      Смотрите видео: украинские военнослужащие на фронте заняли новые позиции

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Война
      Источник: 24 канал
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