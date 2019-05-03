Украинские военные заняли господствующие позиции на фронте и вытеснили врага

Украинские воины продвинулись вперед в районе на Луганщине и заняли господствующие высоты, получив преимущество над врагом. К сожалению, успешная операция Вооруженных сил Украины не обошлась без раненых.

Как сообщил военный корреспондент в прямом эфире 24 канала, операцию успешно провел батальон "Донбасс-Украина". Ранее он входил в состав Нацгвардии, однако впоследствии его переформатировали в ВСУ.

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По словам командира батальона, бойцам ВСУ удалось вытеснить врага на расстояние километра. Однако без потерь с нашей стороны не обошлось. Он отметил, что в целом трое военнослужащих получили ранения. Их сразу эвакуировали в госпиталь и оказали надлежащую помощь.

Также он подчеркнул, что занятые позиции позволяют лучше контролировать ситуацию на фронте и достойно давать отпор врагу. К слову, украинские защитники не впервые меняют свои позиции, продвигаясь вглубь "серой зоны".

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