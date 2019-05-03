Боевики обстреляли Донбасс, прикрываясь мирными жителями: среди оккупантов много раненых

Пророссийские боевики 2 мая 15 раз обстреляли позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получили 3 украинских бойцов и 9 боевиков российских оккупационных сил.

Во время обстрелов оккупанты 4 раза применили запрещенное минскими соглашениями оружие, а именно – 120-ти и 82-миллиметровые минометы. Били боевики из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В штабе ООС отметили, что российские оккупационные силы снова возвращаются к тактике применения кочевых батарей. Так, проводя 2 мая тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял позиции украинских военных в районе Новолуганского из 82-миллиметровых минометов и вблизи Авдеевки – из 120-миллиметровых минометов. При этом оккупанты прикрывались мирными жителями Доломитного, Яковлевки и Минерального.

Потери среди местного населения удалось предотвратить только благодаря принципиальной позиции Объединенных сил о запрете открывать огонь в ответ, если это может нанести вред нашим мирным согражданам,

– отметили в штабе ООС.

Где пророссийские боевики открывали огонь 2 мая?

Возле Авдеевки враг вел огонь из 120-ти и 82-миллиметровых минометов;

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Возле Новотроицкого оккупанты били из 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Вблизи Гнутово – из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов;

Возле Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

У Лебединского – из ручных противотанковых и крупнокалиберныхгранатометов;

В районе Широкино и Пищевика – из автоматических станковых гранатометов;

Вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

У Новолуганского – из 82-миллиметровых минометов и вооружения боевых машин;

Вблизи Новозвановки и Луганского – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток 3 мая пророссийские боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил:

У Новотроицкого и Березового – трижды из 120-ти и 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

У Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.