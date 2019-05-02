Оккупанты обстреляли жилые дома на оккупированном Донбассе: фото

Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Известно о повреждении двух частных домов, сообщили в полиции Донецкой области.

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Местный житель обратился в полицию, когда его дом попал под обстрел. В доме правоохранители обнаружили поврежденное окно.

Оккупанты обстреляли жилые дома

Кроме того, осколками посекло фасад здания.



В результате обстрела жилые дома получили значительные повреждения

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства по факту террористического акта.

К слову, 2 мая 2019 года – первая годовщина начала операции Объединенных сил в Украине. Что удалось достичь Вооруженным силам Украины за это время читайте по ссылке.