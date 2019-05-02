18:57
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, 1 травня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, 1 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Окупанти обстріляли житлові будинки на Донбасі: фото

      184 Читать новость на русском
      Окупанти обстріляли житлові будинки на окупованому Донбасі
      Окупанти обстріляли житлові будинки на окупованому Донбасі / police.dn.ua

      Російські окупанти обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Жертв та потерпілих серед мирного населення немає.

      Наразі відомо про пошкоджені два приватні будинки, повідомили у поліції Донецької області.

      Читайте також: Втрати України на Донбасі у квітні: що відомо про 15 загиблих героїв

      Місцевий мешканець звернувся до поліції, коли його будинок потрапив під вогонь. У помешканні правоохоронці виявили пошкоджено вікно.

      донецьк війна на донбасі обстріл житлові будинки
      Окупанти обстріляли житлові будинки

      Крім того, осколками посічено фасад будинку.

      війна на донбасі окупанти обстріл житлові будинки
      Унаслідок обстрілу житлові будинки значно пошкоджені

      Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження за терористичний акт.

      До слова, 2 травня 2019 року – перша річниця початку операції Об'єднаних сил в Україні. Що вдалося досягти Збройним силам України за цей час читайте за посиланням.

      blog_ava
      Млинці на молоці: простий рецепт приготування
      сьогодні
      16941
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Поліція Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині
      сьогодні , 18:00 Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині
      Ірина Поліщук 1857
      Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      сьогодні , 17:03 Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      Блог Соцмережі 869
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      сьогодні , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      706
      П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі (оновлено)
      сьогодні , 16:37 П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі (оновлено)
      2350
      Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі
      сьогодні , 16:00 Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі
      9509
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук