Окупанти обстріляли житлові будинки на Донбасі: фото
Російські окупанти обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Жертв та потерпілих серед мирного населення немає.
Наразі відомо про пошкоджені два приватні будинки, повідомили у поліції Донецької області.
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Місцевий мешканець звернувся до поліції, коли його будинок потрапив під вогонь. У помешканні правоохоронці виявили пошкоджено вікно.
Окупанти обстріляли житлові будинки
Крім того, осколками посічено фасад будинку.
Унаслідок обстрілу житлові будинки значно пошкоджені
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження за терористичний акт.
До слова, 2 травня 2019 року – перша річниця початку операції Об'єднаних сил в Україні. Що вдалося досягти Збройним силам України за цей час читайте за посиланням.
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