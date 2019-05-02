Окупанти обстріляли житлові будинки на Донбасі: фото

Російські окупанти обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Жертв та потерпілих серед мирного населення немає.

Наразі відомо про пошкоджені два приватні будинки, повідомили у поліції Донецької області.

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Місцевий мешканець звернувся до поліції, коли його будинок потрапив під вогонь. У помешканні правоохоронці виявили пошкоджено вікно.



Окупанти обстріляли житлові будинки

Крім того, осколками посічено фасад будинку.



Унаслідок обстрілу житлові будинки значно пошкоджені

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження за терористичний акт.

До слова, 2 травня 2019 року – перша річниця початку операції Об'єднаних сил в Україні. Що вдалося досягти Збройним силам України за цей час читайте за посиланням.