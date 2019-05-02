Річниця ООС: чого вдалося досягти українській армії

2 травня 2019 року – перша річниця початку операції Об'єднаних сил в Україні. Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв на брифінгу розповів, що вдалося досягти Збройним силам України за цей час.

Росія створила військове командування на території окупованих територій Донбасу, і це спонукало керівництво України припинити АТО (антитерористичну операцію) та перейти до операції військової – операції Об'єднаних сил.

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У дуже стислі терміни вдалося організувати роботу Об'єднаних сил – вже 30 квітня 2018 року усі підготовчі роботи завершили. Попри те, що формат операції передбачав не лише військові завдання, а й правоохоронні, гуманітарні заходи. До того ж – допомогу у відновлення інфраструктури регіону і створення умов для подальшого мирного життя.

Все це відбувалося під шалену канонаду з усіх калібрів, якими російські загарбники випробовували нас на міцність. Але ми вистояли!

– наголосив Наєв.

Об'єднанні сили стабілізували лінію зіткнення і продовжили боротьбу із ворогом. Серед найбільших досягнень командувач ООС відзначив:

• Примушення ворога до зменшення інтенсивності вогню.

• Зменшення кількості втрат з боку ЗСУ.

• Зниження рівня злочинності в регіоні.

• Допомога у будівництві мостів, доріг та лікарень.

• Створення належних умов для життя цивільного населення.



Сергій Наєв відзвітував про рік роботи Об'єднаних сил

Окремо генерал зазначив, що протягом року і без порушення мінських домовленостей ЗСУ повернули під контроль України приблизно 24 квадратних кілометри території. Мовиться про три населених пункти – хутір Вільний, Південне, Шуми.

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До того ж, ЗСУ:

– розмінували 4,5 тисячі гектарів,

– знищили 52 тисячі 655 вибухонебезпечних предметів,

– вилучили з незаконного обігу 374 одиниці зброї, 252 кілограми вибухівки, понад 300 тисяч боєприпасів.

На користь держави вилучили матеріальні цінності, які використовувались у незаконний спосіб, на суму приблизно 274 мільйони гривень.

Виступ командувача ООС Сергія Наєва: дивіться відео

Журналісти запитали з приводу втрат ворогів, Наєв пообіцяв відповісти пізніше, щоб не називати неправдивих цифр. Щодо втрат з боку ЗСУ Наєв висловив щирий жаль та зазначив: "Низько вклоняємось подвигу тих, хто поклав своє життя заради нашої Батьківщини. Ми пам'ятаємо кожного з Вас. Ви назавжди залишитесь у наших серцях".

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