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      Годовщина ООС: чего удалось достичь украинской армии

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      Командующий ООС отчитался о достижениях ВСУ в течение года
      Командующий ООС отчитался о достижениях ВСУ в течение года / 24 канал

      2 мая 2019 года – первая годовщина начала операции Объединенных сил в Украине. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев на брифинге рассказал, чего удалось достичь Вооруженным силам Украины за это время.

      Россия создала военное командование на территории оккупированных территорий Донбасса, и это побудило руководство Украины прекратить АТО (антитеррористическую операцию) и перейти к военной операции – операции Объединенных сил.

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      В очень сжатые сроки удалось организовать работу Объединенных сил – уже 30 апреля 2018 года все подготовительные работы завершили. Несмотря на то, что формат операции предусматривал не только военные задачи, но и правоохранительные, гуманитарные мероприятия. К тому же – помощь в восстановлении инфраструктуры региона и создание условий для дальнейшего мирной жизни.

      Все это происходило под бешеную канонаду из всех калибров, которыми российские захватчики испытывали нас на прочность. Но мы выстояли!
      – подчеркнул Наев.

      Объединении силы стабилизировали линию столкновения и продолжили борьбу с врагом. Среди наибольших достижений командующий ООС отметил:

      • Принуждение врага к уменьшению интенсивности огня.
      • Уменьшение количества потерь со стороны ВСУ.
      • Снижение уровня преступности в регионе.
      • Помощь в строительстве мостов, дорог и больниц.
      * Создание надлежащих условий для жизни гражданского населения.

      Наєв
      Сергей Наев отчитался о годе работы Объединенных сил

      Отдельно генерал отметил, что в течение года и без нарушения Минских договоренностей ВСУ вернули под контроль Украины примерно 24 квадратных километра территории. Речь идет о трех населенных пунктах – хутор Вольный, Южное, Шумы.

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      К тому же, ВСУ:

      – разминировали 4,5 тысячи гектаров,
      – уничтожили 52 тысячи 655 взрывоопасных предметов,
      – изъяли из незаконного оборота 374 единицы оружия, 252 килограмма взрывчатки, свыше 300 тысяч боеприпасов.

      В пользу государства изъяли материальные ценности, которые использовались незаконным способом, на сумму примерно 274 миллиона гривен.

      Выступление командующего ООС Сергея Наева: смотрите видео

      Журналисты спросили по поводу потерь врагов, Наев пообещал ответить позже, чтобы не называть ложные цифры. Что касается потерь со стороны ВСУ, Наев выразил искреннее сожаление и отметил: "Низко кланяемся подвигу тех, кто положил свою жизнь ради нашей Родины. Мы помним каждого из Вас. Вы навсегда останетесь в наших сердцах".

      Демонстрация военной техники по случаю годовщины ООС: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Сергей Наев Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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