Боевики не прекращают наносить удары по воинам ОС: есть раненые

В течении суток 1 мая боевики на Донбассе 18 раз нарушали режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных минскими соглашениями 120- и 82-миллиметровых минометов. Кроме того, оккупанты обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

– возле населенного пункта Пески: дважды из 120-и 82-миллиметровых минометов;

– вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка и Николаевка трижды из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– возле населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельское, Пищевик, Верхнеторецкое и Широкино: восемь раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– возле населенных пунктов Гранитное, Лебединское и Николаевка: трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды:

– в районе Южного: с 82-милиметррових минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– возле населенного пункта Станица Луганская: из стрелкового оружия.

Вследствии обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел оккупанты получали адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 1 мая пять боевиков были уничтожены и еще двое – ранены.

С начала текущих суток враг четыре раза обстреливал позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

– вблизи Марьинки: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

– возле Лебединского: из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– вблизи Павлополя: из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери врага уточняют в штабе ОС.

За сутки, 30 апреля, российские оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствии обстрелов врага один украинский военный погиб, один – получил ранение.



Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях