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      Боевики не прекращают наносить удары по воинам ОС: есть раненые

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течении суток 1 мая боевики на Донбассе 18 раз нарушали режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных минскими соглашениями 120- и 82-миллиметровых минометов. Кроме того, оккупанты обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

      – возле населенного пункта Пески: дважды из 120-и 82-миллиметровых минометов;

      – вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка и Николаевка трижды из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – возле населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельское, Пищевик, Верхнеторецкое и Широкино: восемь раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – возле населенных пунктов Гранитное, Лебединское и Николаевка: трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды:

      – в районе Южного: с 82-милиметррових минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – возле населенного пункта Станица Луганская: из стрелкового оружия.

      Вследствии обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел оккупанты получали адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 1 мая пять боевиков были уничтожены и еще двое – ранены.

      С начала текущих суток враг четыре раза обстреливал позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      – вблизи Марьинки: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

      – возле Лебединского: из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

      – вблизи Павлополя: из крупнокалиберных пулеметов.

      Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери врага уточняют в штабе ОС.

      За сутки, 30 апреля, российские оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствии обстрелов врага один украинский военный погиб, один – получил ранение.

      Карта окупованих територій Донбас
      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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