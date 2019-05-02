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      Бойовики не припиняють завдати ударів по воїнах ОС: є пораненні

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 1 травня бойовики на Донбасі 18 разів порушували режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених мінськими угодами 120- та 82-міліметрових мінометів. Крім того, окупанти обстрілювали українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      – біля населеного пункту Піски: двічі зі 120- та 82-міліметрових мінометів;

      – поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Красногорівка та Миколаївка тричі з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – біля населених пунктів Новотроїцьке, Мар'їнка, Авдіївка, Павлопіль, Невельське, Піщевик, Верхньоторецьке та Широкине: вісім разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – біля населених пунктів Гранітне, Лебединське та Миколаївка: тричі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      Читайте також: Втрати на Донбасі: стало відоме ім'я вбитого українського військового

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно двічі:

      – у районі Південного: з 82-міліметррових мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – біля населеного пункту Станиця Луганська: зі стрілецької зброї.

      Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. На кожний обстріл окупанти отримували адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 1 травня п'ятьох бойовиків було знищено та ще двох – поранено.

      Від початку поточної доби ворог чотири рази обстрілював позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

      – поблизу Мар’їнки: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

      – біля Лебединського: з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

      – поблизу Павлополя: з великокаліберних кулеметів.

      Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати ворога уточнюють у штабі ОС.

      Упродовж доби, 30 квітня, російські окупаційні війська 13 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів ворога один український військовий загинув, один – зазнав поранення.

      Карта окупованих територій Донбас
      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях

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      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
      Джерело: 24 канал
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