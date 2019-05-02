На Донеччині 18-річний хлопець виявив сховок зі зброєю (фото)

Мешканець Мирнограду Донецької області виявив у покинутій будівлі чотири протитанкові гранатомети, автомат Калашникова і близько тисячі набоїв. Він повідомив про знахідку працівників поліції, які вилучили зброю та боєприпаси зі сховку.

У поліції Донеччини повідомили, що вся вилучена зброя буде доправлена на експертизу.

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Під час обстеження будинку працівники поліції вилучили ручні протитанкові гранатомети, автомат з трьома магазинами до нього, а також цинк із набоями калібром 7,62 міліметри у кількості 728 штук та 48 набоїв калібром 5,45 та 9 міліметрів.

Наразі працівники поліції намагаються встановити кому належить сховок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Винуватцю загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Дивіться фото виявленої у сховку зброї: