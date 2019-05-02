Житель Мирнограда Донецкой области обнаружил в заброшенном здании четыре противотанковых гранатомета, автомат Калашникова и около тысячи патронов. Он сообщил о находке сотрудникам полиции, которые изъялы оружие и боеприпасы из тайника.

В полиции Донецкой области сообщили, что все изъятое оружие будет доставлена ​​на экспертизу.

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При обследовании дома работники полиции изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибра 7,62 миллиметра в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 миллиметров.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить кому принадлежит тайник.

Правоохранители открыли уголовное производство за "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Смотрите фото обнаруженной в тайнике оружия: