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      В Донецкой области 18-летний парень обнаружил тайник с оружием (фото)

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      Полицейские изъяли оружие из тайника
      Полицейские изъяли оружие из тайника / полиция Донецкой области

      Житель Мирнограда Донецкой области обнаружил в заброшенном здании четыре противотанковых гранатомета, автомат Калашникова и около тысячи патронов. Он сообщил о находке сотрудникам полиции, которые изъялы оружие и боеприпасы из тайника.

      В полиции Донецкой области сообщили, что все изъятое оружие будет доставлена ​​на экспертизу.

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      При обследовании дома работники полиции изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибра 7,62 миллиметра в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 миллиметров.

      Сейчас сотрудники полиции пытаются установить кому принадлежит тайник.

      Правоохранители открыли уголовное производство за "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

      Смотрите фото обнаруженной в тайнике оружия:

       

      blog_ava
      Пьяный водитель ранил полицейского в Киеве: фото 18+
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      Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Полиция Оружие
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