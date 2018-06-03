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Украинские военные пролетели экстремально низко над морем: видео

262 Читати новину українською
Полет над морем
Полет над морем / militaryaviation.in.ua

В сеть выложили кадры с полетами украинской авиации вблизи пляжей Кирилловки и Затоки.

Видео опубликовали на ресурсе MilitaryAviation InUa.

В описании к видео указано, что кадры были отсняты в течение 2015 – 2018 годов.

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"Пляжный сезон. Полеты украинской авиации на сверхнизкой высоте", – говорится в описании.

Полеты военной авиации:

 

Теги: Новости Украины авиация
Источник: 24 Канал
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