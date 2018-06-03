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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українські військові пролетіли екстремально низько над морем: відео

366 Читать новость на русском
Політ над морем
Політ над морем / militaryaviation.in.ua

У мережу виклали кадри з польотами української авіації поблизу пляжів Кирилівки та Затоки.

Відео опублікували на ресурсі MilitaryAviation InUa.

В описі до відео зазначено, що кадри були відзняті впродовж 2015 – 2018 років.

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"Пляжний сезон. Польоти української авіації на наднизькій висоті", – мовиться в описі.

Польоти військової авіації:

 

Теги: Новини України авіація
Джерело: 24 Канал
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