Украинские военные трогательно поздравили с Днем матери своих матерей: видео

Украинские бойцы 30-й отдельной Новоград-Волынской Житомирской механизированной бригады, которые воюют сейчас на Донбассе, записали трогательное видеоприветствие с Днем матери для своих мам.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

"Ты жди меня, мама, в каждую минуту,

Жди в жестокий час, –

Пока ты будешь ждать – я не погибну.

Слышишь, мы победим войну!", –говорится в поздравлении.

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Лишь один раз в год мы поздравляем тех, кто дал нам всю жизнь. Однако бывает так, что и про этот один день мы забываем. Мама, с праздником Тебя, самая родная! Спасибо Тебе за то, что ты у меня есть! Люблю тебя! Слышишь, мы победим войну!,

– добавили в штабе ОСС.