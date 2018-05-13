Украинские военные трогательно поздравили с Днем матери своих матерей: видео
Украинские бойцы 30-й отдельной Новоград-Волынской Житомирской механизированной бригады, которые воюют сейчас на Донбассе, записали трогательное видеоприветствие с Днем матери для своих мам.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.
"Ты жди меня, мама, в каждую минуту,
Жди в жестокий час, –
Пока ты будешь ждать – я не погибну.
Слышишь, мы победим войну!", –говорится в поздравлении.
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Лишь один раз в год мы поздравляем тех, кто дал нам всю жизнь. Однако бывает так, что и про этот один день мы забываем. Мама, с праздником Тебя, самая родная! Спасибо Тебе за то, что ты у меня есть! Люблю тебя! Слышишь, мы победим войну!,
– добавили в штабе ОСС.
Источник: 24 Канал
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