Українські військові зворушливо привітали із Днем матері своїх неньок: відео
Українські бійці 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади, що воюють зараз на Донбасі, записали зворушливе відеовітання з Днем матері для своїх матусь.
Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.
"Ти чекай мене, мамо, у кожну хвилину,
Чекай у жорстоку добу, –
Доки ти ждатимеш – я не загину.
Чуєш, ми переможем війну!", –мовиться у привітанні.
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Лише один раз на рік ми вітаємо тих, хто дав нам усе життя. Проте буває так, що і про цей один день ми забуваємо. Мамо, зі святом Тебе, найрідніша! Дякую Тобі за те, що ти в мене є! Люблю тебе! Чуєш, ми переможемо війну!,
– додали у штабі ОСС.
Джерело: 24 Канал
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