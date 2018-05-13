Українські військові зворушливо привітали із Днем матері своїх неньок: відео

Українські бійці 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади, що воюють зараз на Донбасі, записали зворушливе відеовітання з Днем матері для своїх матусь.

Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

"Ти чекай мене, мамо, у кожну хвилину,

Чекай у жорстоку добу, –

Доки ти ждатимеш – я не загину.

Чуєш, ми переможем війну!", –мовиться у привітанні.

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Лише один раз на рік ми вітаємо тих, хто дав нам усе життя. Проте буває так, що і про цей один день ми забуваємо. Мамо, зі святом Тебе, найрідніша! Дякую Тобі за те, що ти в мене є! Люблю тебе! Чуєш, ми переможемо війну!,

– додали у штабі ОСС.